İstanbul 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
93880
ALTIN
357.118
DOLAR
6.7124
STERLİN
8.2794
EURO
7.2967

İşte kısa çalışma ödeneği ile ilgili merak edilenler

Korona virüs salgın hastalığının ekonomiye verdiği zararı azaltmak için Hükümet tarafından uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneğine başvurular devam ediyor. Peki kısa çalışma ödeneği nedir? kısa çalışma ödeneğini kimler alır? Kısa çalışma ödeneğinde ne kadar ödenir? Emekliler bu uygulamadan yararlanabilir mi?Tüm soruların cevapları..

07 Nisan 2020 Salı 10:28
İşte kısa çalışma ödeneği ile ilgili merak edilenler

Korona virüs salgın hastalığının ekonomiye verdiği zararı azaltmak için Hükümet tarafından uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneğine başvurular devam ediyor.Kısa çalışma ödeneği için başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Bu kapsamda İŞKUR'da yoğun olan başvurulara yetişebilmek için 7/24 mesai uygulamasın geçtiğini açıkladı.

Peki nedir bu kısa çalışma ? Kısa çalışma ödeneği kimlere ödenir? Ne kadar süreyle ödenir?Tüm soruların cevapları 


1-  Kısa çalışma nedir?
 
Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere işçilere çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 
 
2-  Kısa çalışma ile işçilere hangi yardımlar sağlanmaktadır?
 
Kısa Çalışma Kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Ayrıca bu dönemin genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.  
 
3-  Kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanmaktadır? Ödeneğin miktarı ne kadardır?
 
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Buna göre aylık kısa çalışma ödeneğinin tutarı 1.752,40._ TL ile 4.380,99._ TL arasında olacaktır. Bu rakamlar aylık olup işçinin kısa çalışma süresine göre orantılı olarak ödenecektir.
 
4-  Kısa çalışma ödeneği ne zaman ve ne kadar süreyle ödenir?
 
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.
 
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
 
5-  İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının koşulları nelerdir?
 
İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir. Ancak bu şartları taşımamakla birlikte daha önce işsizlik ödeneğini kestirerek işe giren işçiler de bakiye işsizlik ödeneklerini aşmamak şartıyla kısa çalışmadan yararlanabileceklerdir. 

6-  İşveren kısa çalışma ödeneğine başvurmak için işçinin onayını almak zorunda mı?

 
İşverenin kısa çalışma ödeneğine başvurmak için işçinin onayını almasına gerek yoktur.
 
7-  Emekliler kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi?
 
Hayır, emekliler kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz.
 
8-  Kısa çalışma nedeniyle net geliri düşen işçinin gelir kaybını işveren karşılamak zorunda mıdır?
 
Kısa çalışma nedeniyle işçinin net gelirindeki azalışın işveren tarafından karşılanması İŞKUR tarafından uygun görülmemektedir. Ancak buna rağmen bazı işverenler bu farkı prim olarak işçisine ödeyebilmektedir.
 
9-  Kısa çalışmanın işçiye sağladığı başka bir avantajı var mıdır?
 
Kısa çalışma süresince işçi işten çıkarılamayacaktır.  Kısa çalışma dönemi bu anlamda işçiye bir nevi iş güvencesi sağlamaktadır.
 
Yine kısa çalışma süresince genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için bu dönemde sağlık güvencesi devam edecektir.
 
10-  Kısa çalışmanın dezavantajları nelerdir?
 
Kısa çalışma süresi boyunca İŞKUR tarafından işçinin yalnızca genel sağlık sigortası primleri karşılanmaktadır. Bu nedenle işçinin bu dönem için emeklilik prim ödeme gün sayıları SGK’ya bildirilmemektedir.
 
İkinci olarak, işçinin kısa çalışmadan bir süre sonra işsiz kalması halinde kısa çalışma ödeneğine ilişkin süre alabileceği işsizlik sigortası ödeneğine ilişkin günlerden düşmektedir. Bu nedenle kısa çalışma sonrası işsiz kalan işçi işsizlik sigortasında hak kaybına uğrayabilecektir.
 
Görüleceği üzere, kısa çalışmanın çalışanlar için bir takım dezavantajları bulunmaktadır. Ancak buna rağmen kısa çalışma bu kriz döneminde işsizliği önlemekte, kısmen de olsa gelir desteği ve sağlık güvencesi sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında kısa çalışmanın, işçi ve işveren arasındaki çalışma barışının sürdürülmesinde çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiği görülmektedir.

KİME NE KADAR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATACAK?

Cahit Evcil

Vatan

Son Güncelleme: 07.04.2020 10:52
Anahtar Kelimeler:
Kısa çalışma ödeneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vakıfbank, kredi kartı borçları ertelendi
Vakıfbank, kredi kartı borçları ertelendi
Ziraat Bankasından 6 ay ödemesiz kredi! Nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler?
Ziraat Bankasından 6 ay ödemesiz kredi! Nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler?
Vakıfbank duyurdu! Kredi ve Kredi kartı borçları ertelendi
Vakıfbank duyurdu! Kredi ve Kredi kartı borçları ertelendi
E-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı açıldı! E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır?
E-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı açıldı! E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır?
İŞKUR İşsizlik maaşı nereden ödenecek? PTT formu nasıl alınır?
İŞKUR İşsizlik maaşı nereden ödenecek? PTT formu nasıl alınır?
Altın tutulamıyor! Gram altında tarihi rekor! işte Gram altın fiyatı
Altın tutulamıyor! Gram altında tarihi rekor! işte Gram altın fiyatı

Popüler Haberler

Ziraat otomatik BES iptali işlemleri nelerdir? Ziraat Bireysel Emeklilik cayma ve iptal işlemleri
Yemekteyiz neden yok, bitiyor mu? Yayından mı kaldırıldı mı, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
La Casa De Papel 5. sezon onay aldı mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanır?
Türkiye geneli il il koronavirüs vaka sayısı! Korona virüs ülke geneli son durum bilgileri!
Ketoral şampuan nedir? fiyatı ne kadardır? Ketoral şampuan ne için kullanılır?
Emekli sandığı hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? E-devlet ile emekli sandığı hizmet dökümü sorgulama
Bimde 10 Nisan – 17 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Ziraat Bankası 0.79 faizli konut ve ihtiyaç kredisi koşulları ve detayları
Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Çocuklarla evde neler oynanabilir, evde oynanacak oyunlar nelerdir?
Liposuction nedir? Liposuction nasıl uygulanır? Liposuction hangi bölgelere yapılır?
Fakir ailelere Devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar
Fox Tv Sen Kapımı Çal dizisinin başrol oyuncuları kimler olacak? Hande Erçel ve Kerem Bursin iddiaları güçlü!
Genel af ne zaman çıkacak? 2020 Genel Af kapsamında uyuşturucu, cinsel suçlar, adam öldürme, rerör kapsam dışı bırakıldı!
Emanet Dizisi Yaman kimdir? Gerçek adı nedir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Nöbetçi noter sorgulama 7 Nisan Salı Haftaiçi açık noter sorgulama ve nöbetçi noter listesi!
Netlifx Aşk 101 ne zaman başlıyor? Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları ve fragmanı
Merkez Bankası nedir, görevleri nelerdir? Merkez bankası ne iş yapar?
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Kaç kişi, maaşları ne kadar
Origin ücretsiz Sims 4 oyunu giriş
Maske satışı yasak mı? Maske satışı yasağı kararı kimleri kapsıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.