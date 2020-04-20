İşte kısa çalışma ödeneğine başvuran firma ve kişi sayısı!

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya üzeriden yapmış olduğu paylaşımda kısa çalışma ödeneğine başvuran kişi ve firma sayılarını açıkladı.

268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıklayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yüzde 40'ı imalat, yüzde 15'i toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldığını belirtti.

Bakan Selçuk'un değerlendirmeleri şöyle:

"Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat"

"Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat. İkinci en çok başvuru yapan sektörün; yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün; yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün; yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz."

"Kısa Çalışma Ödeneğine en çok, yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan firmalarımız başvurdu"

Firmalarımızın çalışan sayısına göre dağılımına baktığımızda da, en çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini; yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan, ikincisini; yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı olan, üçüncüsünü; yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı olan, dördüncüsünü de yüzde 6.4 ile 20-49 arası çalışanı olan firmalarımız oluşturmakta. Böylece görüyoruz ki 50'den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın %90'ından fazlasını oluşturuyor."

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ,twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda

Kısa Çalışma Ödeneği’nde başvurular 3 milyon çalışanı aştı!

Tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışanlarımızı ve işverenlerimizi destekliyor, istihdamı koruyoruz." dedi.