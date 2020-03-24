İşyeri kirası ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak

Koronavirüsle müdacele kapsamında ekonomide alınacak yeni tedbirler doğrultusunda 20 maddelik tedbirler listesinde yeni düzenlemeler yapıldı ve bu düzenlemeler Meclis'e sunuldu. Meclis'te görüşülen yasa teklifine eklenecek olan maddelerden biri de iş yerlerinde ödenmeyen kiralar sonucu yapılan tahliye kararı..

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde söz konusu durumun ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için açıklanan tedbirlerin yasalaştırılması için hazırlıklarını tamamlayan AK Parti, torba tasarı adı altında yeni düzenlemeleri görüşerek karara bağlayacak. Tedbirlerine eklediği yeni kararında 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmama düzenlemesi de aynı yasa taslağının içinde yer alacak.

Torba tasarıya eklenecek diğer maddeler ise şöyle:

- Kısa çalışma ödeneği genişletilecek. Son üç yılda 600 gün prim şartı 450 güne inecek.

- Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkaran düzenleme

- Konaklama vergisi yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım 2020’ye ertelenecek

- En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak

- Karşılıksız çek bedelinin onda biri peşin kalan kısmı 12 taksitte ödeyerek mahkumiyetten kurtulacak

- Sicil affı da torba tasarıya eklenecek