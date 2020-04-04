İzmir'de 84 yaşındaki bir hasta koronavirüsünü yendi

İzmir'de huzurevinde kalan ve koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine tet uygulanan 84 yaşındaki Veli Seven isimli bir vatandaşın test sonuçları pozitif çıkmıştı. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seven burada tedavia ltına alındı.

Veli Seven'e ilaç tedavisine başlanmasından bir süre sonra iki test daha uygulandı ve bu iki test sonucu negatif çıktı. Hastalığı yenen Veli Seven'in doktorları hastanın taburcu edilmesine karar verdi.

Hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanan Veli Seven, sağlık çalışanlarından haklarını helal etmelerini isterken yaşlı vatandaşın taburcu olma anı, hastanenin sosyal medya hesaplarından da 'Birlikte başardılar' başlığıyla, paylaşıldı. Paylaşımda, "Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları, koronavirüs enfeksiyonunda tedavi gören hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadı" notu eklenirken hastaneden taburcu olduıktan sonra Urlaya götürülen Veli Seven tedbir amaçlı burada karantina altına alındı.

Karantina sürecine alınan Veli Seven, yaptığı açıklamada ise "Benim dizlerim ağrıyordu. Ama hastaneye gidince başka hastalıktan şüphelendiler. 15 gün kaldım. Sonra taburcu ettiler. Geçen salı çıktım. Şimdi Urla'da kalıyorum. Çok şükür iyiyim. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.



