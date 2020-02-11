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İzmir'de işe gitmek için evden çıktı, yolda bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de kağıt fabrikasında işçi olarak çalışan Kemal Torun, sabah işe gitmek için evden çıktı. Yolda kimliği belirsiz bir kişiyle tartışan Torun saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

11 Şubat 2020 Salı 14:04
İzmir'de işe gitmek için evden çıktı, yolda bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde sabah saatlerinde bir cinayet işlendi. Kağıt fabrikasında çalışan ve işe gitmek için sabah evden çıka 39 yaşındaki Kemal Torun evinin bulunduğu sokakta kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı.

Sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Torun'un tartıştığı kişi yanındaki bıçağı çıkarararak Kemal Torun’a defalarca saldırdı. Kemal Torun kanlar içerisinde yere yığılırklen olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. O sırada saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

İzmir'de işe gitmek için evden çıktı, yolda bıçaklanarak öldürüldü

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Torun'un üzerinde yaptıkları incelemelerde talihsiz adamın olay anında hayatını kaybettiğini belirlediler. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra Kemal Torun'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Kemal Torun'un eşi acı haberi alır almaz sinir krizleri geçirirken çiftin 2 ay sonra yeni bir bebekleri olacağı öğrenildi. Polis, Kemal Torun'un ölümüne neden olan şüpheliyi yakalamak için arama çalışmaları başlattı.

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CinayetİzmirBornovaKemal TorunBıçaklanma
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