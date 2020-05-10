Şahsın, araçla adrese gelmiş olduğu ve olayı yaptığı belirlendikten sonra harekete geçildi ve zanlı ilçe sınırları içerisinde yakayı ele verdi. Gözaltına alınan E.T.’nin adli işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor.Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:25
İzmir Menderes ilçesinde bağ evi soyguncusu yakayı ele verdi
İzmir'in Menderes ilçesinde bağ evinde hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakayı ele verdi. Şahsın 2 televizyon, 2 altın yüzük 1 pırlanta yüzük ve 1 beş taş yüzük çaldığı belirlendi.
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