İzmir Menderes ilçesinde bağ evi soyguncusu yakayı ele verdi

İzmir Menderes ilçesine bağlı bir bağ evinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Oğlananası Mahallesi’nde C.T. adlı şahsa ait bağ evinden 2 televizyon, 2 altın yüzük, 1 pırlanta yüzük ve 1 beş taş yüzük çalınmıştı. Söz konusu olaydan kısa süre sonra ihbar üzerine Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çevrede incelemeler yapıldı ve E.T. isimli şahıstan şüphelenildi.

Şahsın, araçla adrese gelmiş olduğu ve olayı yaptığı belirlendikten sonra harekete geçildi ve zanlı ilçe sınırları içerisinde yakayı ele verdi. Gözaltına alınan E.T.’nin adli işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:25