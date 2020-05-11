İzolasyona önem veren tarihi ilçe Hasankeyf, hiç koronavirüs vakası bildirmedi

Batman'ın 3 bin 500 nüfuslu tarihi ilçesi Hasankeyf, koronavirüsü salgınından korunan ilçeler arasına girmeyi başardı. Kaymakamlık ve Belediyenin ortak çalışmasıyla alınan önlemler kapsamında ilçe halkına sürekli 'evde kal' çağrısı yapıldı.

Ilısu Barajı projesi nediyle barajın altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf'i görmek için ziyarete gelmek isteyen turistlerin girişleri engellenirken çağrılara kulak vererek tedbirlere de uyulmasıyla ilçe bu güne kadar hiç koronavirüssı bildirmemiş oldu.

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, tarihi ilçeye şimdilik kimsenin gelmesini istemediklerini söylerken aldıkları önlemler sayesinde ilçede virüsün görülmediğini ifade ederek, "Çok çabuk bulaşan bir hastalık olduğu için de izolasyona önem verdik. Şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramı için de uyarılarda bulunuyoruz. Kimsenin misafir kabul etmemesini istiyoruz. Bayramı evlerinde geçirmeleri konusunda çağrılarımızı sürdürüyoruz. Amacımızın virüsün ilçemize girmemesidir" diye konuştu.



