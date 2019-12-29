Kadın girişimciler için sağlanan destek kredileri nelerdir? Kadın girişimci destek kredisi başvuru şartları ve detayları

Kadın girişimcilere kredi desteği sağlayan bankalar 2019-2020 yıllarında da bu desteği vermeye devam edecek. Bu destek kredisini veren banklara arasında Vakıfbank,TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA bulunmakta. Peki, bu destek kredileri nasıl alınır?, nasıl başvurulur?, krediyi alabilmek için gerekli olan şartlar nelerdir? Gibi soruların cevapları haberimizde.

KADIN GİRİŞİMCİLERE KREDİ DESTEĞİ SAĞLAYAN BANKALAR

Vakıfbank

TEB

İş Bankası

Ziraat Bankası

Yapı Kredi Bankası

Halkbank

Denizbank

QNB Finansbank

Garanti BBVA

Sizde kredi imkanı sağlayan bu bankaları araştırabilir, en uygun krediyi veren bankayı seçebilirsiniz.

VAKIFBANK’TAN KADIN GİRİŞŞİMCİLERE ÖZEL KREDİ

Vakıfbank tarafından kadınlarımıza verilen kredi çeşitleri şöyledir:

60 aya varan vade seçenekleri ile EBRD kadın girişimci işletme kredisi

60 aya varan vadelerle EBRD kadın girişimci ithalatçı kredisi

84 aya varan vadelerle EBRD kadın girişimci iş yeri edinme kredisi

Kadın girişimcilerin krediden yararlanabilmesi için gerekli olan şartlar şöyledir:

EBRD kadın girişimci tanımı kapsamına girilmesi

250 kişiden daha az tam zamanlı personel çalıştırıyor olması

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yerleşik olarak etkinlik göstermesi

Yıllık cirosunun 50 milyon EURO’ yu geçmemesi

Yıllık bilanço büyüklüğünün 43 milyon EURO’ yu geçmemesi

Çoğunluk hissesinin ve denetiminin özel sektörde olması.

Detaylı bilgi almak için 0850 222 07 04 numaralı Vakıfbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

TEB’DEN KADIN PATRON KREDİ FIRSATI

TEB’in kadınlara sunduğu girişimci kadınlara özel destek kredisinden faydalanabilmek için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

55 yaşını aşmamış kadın şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50si söz konusu yaş sınırını aşmamış kadınlara ait işletme sahipleri

Kadın girişimci kredisi için az ilkokul mezunları yararlanabilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

Son mezun olunan okul diplomasının aslı

Kadın girişimciden alınması gereken taahhütname.

Kadın patronlara %90 KGF kefaletiyle birlikte 1 milyon TL’ye varana kadar kredi sağlanabilmektedir. Ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmak için teb.com.tr adresine girebilirsiniz veya TEB müşteri hizmetlerini 0850 200 06 66 numarayı arayarak ihtiyacınız olan bilgileri öğrenebilirsiniz.

İŞ BANKASINDAN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK KREDİSİ

Türkiye İş Bankasının kadın girişimcilere sağlanan destek olan kadın girişimcilere destek kredisinden yararlanabilmek için, gerçek kişi kadın tacirler, yüzde 51 hissesi kadın bir ortağa ait firmalar ya da üst düzey yönetici pozisyonunda bir kadın yöneticiden oluşan ve en az %20 si kadın ortaklığı bulunan işletmeler olarak tanımlanmanız gereklektedir.

ZİRAAT BANKASI KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖZEL KREDİ

Ziraat bankası kadın girişimci kredisi özellikleri şöyledir:

Kredi tahsis masrafında %50 indirim

60 aya varan vade imkanı

Yıllık kart ücreti olmaksızın Kobi Kart Tahsisi

Avantajlı POS ve ödeme kaydedici cihaz

Teminat mektuplarında özel komisyon

Kendiniz eşiniz ve 18 yaş üzerindeki çocuklarınızın da dahil olabileceği birbirinden özel Bireysel Emeklilik Planı Teklifleri

Ziraat sigorta güvencesi ile sektörel riskler gözetilerek teminatlandırılmış avantajlı sigorta hizmeti gibi ayrıcalıklar ve avantajlar bulunmaktadır.

İŞ HAYATINA ATILAN GİRİŞİMCİ KADINLARA ÖZEL YAPI KREDİDEN DESTEK

Yapı Kredi, iş hayatında olan kadınlara yönelik özel kredi, sadece gerçek kişi tacirler veya %51 ve üzeri bir hissesi olan kadın ortağa ait olan firmalara özel olarak verilen Kadın girişimcilere verilen kredi ile işletmelerin kısa ve orta vadede çoğu ihtiyaçlarını karşılama ve kredi dosya masraflarında %50 indirim imkanı sunmaktadır.

Yapı Kredi’de bulunan kredi işlemlerine özel teminatlar sınırında, eşit taksitler halinde;

Ayda bir

3 ayda bir

6 ayda bir

3 aya kadar ödemesiz seçenekleriyle Kadın Girişimci kredisi kullanımı gerçekleştirilmektedir.

Kadın Girişimci kredisi taksiti 36 aya kadar çıkartılabilir ve kredinin herhangi bir üst limiti bulunmamaktadır. Her kullanımda güncel olan dosya masrafları üzerinden %50 indirim uygulanır. Yapı Kredi tarafından sağlanan Kadın Girişimci kredisi şartları şöyledir:

55 yaşını aşmamış kadın işletme sahipleri ve ortakları,

En az ilkokul mezunları yararlanabilmektedir.

HALKBANKTAN KADIN GİRİŞİMCİLERE KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ DESTEĞİ

Halkbank’tan, iş hayatında aktif olarak çalışan kadınlara destek kredisi sağlanabilmesi için şartlar şu şekildedir:

Gerçek kişilere hisselerinin toplamı en az %51 olan ve 50 yaşını aşmamış kadın girişimciler faydalanabilecektir.

Tüzel kişilik şirketlerde kredi vadesi süresince kadın girişimcilere ait hisseler toplamının %51 oranının altına düşmemesi şarttır. Ancak kredi süresi içerisinde yaş sınırındaki değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

Kadın girişimci kredisi için herhangi bir faaliyeti ya da kendine ait bir işyeri olmaması veya faaliyet süresinin bir yılı aşmaması gerekmektedir.

İşyeri açmak yerine ikametgâhını aynı zamanda iş yeri olarak kullanmak isteyen girişimcilerde, vergi dairesine kayıt olunması şartı ve vergi mükellefi olduğunu gösteren belge aranacaktır.

Gerçek kişi girişimcinin veya tüzel kişi girişimcinin kadın girişimci olma şartını sağlayan ortaklarının en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.

Başvuru sırasında istenilen belgeler ise şunlardır:

Vergi kimlik numarası,

Ticaret sicil kaydı/oda kaydı,

İkametgah adres belgesi,

KGF için hazırlanan iş planı,

Eğitim sertifikası(İŞKUR, KOSGEB, özel/kamu Meslek Eğitim Kurs belgesi gibi uzmanlık belgesi.)-(kredi limitine ilişkin kademelerde şart olması halinde.)

Öğrenim durum belgesi(kredi limitine ilişkin kademelerde şart olması halinde.)

Kredi kullanacak Kadın Grişimici’den ve tüzel kişilerde Kadın Girişimci olma vasfını taşıyan tüm ortaklardan daha önce ticaret kredisi kullanıp kullanmadığı ve bir yıla aşkın faaliyetlerde bulunan şirketlerde ortaklığı olmadığı konusunda; kredi kullandırmadan önce taahhütname alınacaktır.

DENİZBANK KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Denizbank girişimci kadınlara özel sağladığı krediye başvurmak için GIRISIMSI boşluk TCKN yazıp 3280’e SMS gönderebilirdiniz. Yolladığınız SMS ile birlikte, başvurunuz sisteme geçerek, sonucunuzu en geç beş dakikada size geri bildirilecektir. Denizbank Kadın Girişimci Kredisi için istenilen belgeler şöyledir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

İmza beyannamesi,

Varsa oda kayıt belgesi,

Son iki yıla ait vergi levhası,

Son iki yıla ait hesap defteri veya bilanço gelir tablosu,

Varsa mal varlığı dökümü (tapu fotokopileri.)

QNB FİNANSBANKTAN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK KREDİSİ

QNB Finansbank bankası tarafından girişimci kadınlara özel sağlanan kredide, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan aldığı 50 milyon Euro miktarındaki kaynak ile kadınlarımıza hiçbir teminat şartı aramadan destek kredisi vermektedir.

Ayrıca bu destek kredisini alabilmek için hiçbir varlığın teminat olarak gösterilmesine gerek yoktur. Sağlanan kredi desteği 36 aya kadar vadelendirme şansı vardır. Kadın girişimci desteği hakkında daha fazla bilgi için QNB Finansbank şubelerine başvurabilirsiniz.

QNB Finansbank kadın girişimci kredi için gerekli olan evraklar şunlardır:

Nüfus cüzdanınız,

Vergi kimlik numarası,

Kadın girişimciden alınması gereken taahhütname,

En az ilkokul mezunları ve diplomaları gerekmektedir.

GARANTİ BBVA’DAN KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖZEL KREDİ PAKETİ

Garanti BBVA bankası tarafından sağlanan kadın girişimcilere özel destek kredisi paketinde, belli bir yatırım projesine sahip olan ya da mevcut olan şirketini genişletmiş, yerel ve uluslar arası piyasalarda iş yapmak, rekabet etmek isteyen tüm kadın girişimciler için hazırlanan paketteki kredilerde 60 ay gibi bir vadeler ile , özel faiz oranlarını içeren ihtiyaç ve yatırım kredileri sayesinde tahsilat ve ödemeler kolayca düzenlenebilir. Daha fazla bilgi almak için Garanti BBVA şubelerine gidebilirsiniz.

Bu krediyi kullanabilecek firmaların özellikleri şu şekilde olmalıdır:

Genel operasyonel sorumluluğu bir kadında olan

Şirketin tamamının veya bir kısmının sahibi olan kadın,

Yıllık ciro/bilanço büyüklüğü 10 Milyon Euro’nun altında olan,

Çalışan sayısı ‘yi aşmayan işletmeler içindir.

Sağlanan Kredinin özellikleri ise şöyledir:

En az, 12 en fazla 36 ay vadeli ticari taksitli kredi verilmektedir.

EBRD teminat oranı kredinin %70’idir.

Kadın girişimcilere özel kredi hakkında detaylı olarak bilgi almak için 444 0 333 numaralı Garanti BBVA müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.