Kadroya geçen taşeronların 2020 yılı Ocak dönemi için alacakları zam açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yollanan yazı ile, en düşük maaşlı personellerin maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılmasına ve toplu iş sözleşmesinde +4 zam uygulamasına karar verildi.

Bakanlık, taşeron olarak çalışıp kadroya geçen işçilere %20, %30 ve %40 oranlarında zam yapılmayacağı ifade edildi.

Engelli, eski hükümlü ve terör mağdurları için asgari ücret

3713 sayılı kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığı, eski hükümlü ve terör mağduru kapsamında ilk kez işe başlayacak olan personeller içerisinde, maaşları asgari ücretten düşük olanlar için öncelikle maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve %4 oranında zam yapılmasını tebliğ etti.

1- Öncelikle aylık/günlük brüt asgari ücretin (2.943 TL/Ay, 98.10 TL/Gün) altında kalan ücretler, öncelikle asgari ücret seviyesine yükseltilecek ve daha sonra bu miktarın üzerine tabi oldukları toplu iş sözleşmesi gereğince 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli %4 oranında zam yapılacaktır.

2-Brüt asgari ücretin üzerinde ücret alanlar ise sorumlu oldukları iş sözleşmeleri gereğince 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli %4 oranında artış yapılacaktır.

696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen işçiler için;

-Kadroya geçmeden önce bu işçiler önce şoför, aşçı, teknik personel, host, hostes, kaloriferci ve benzeri görevler nedeniyle asgari ücretin %20, %30 ve %40 oranlarında arttırılması şeklinde ücret alanlar, kadroya geçtikleri 02.04.2018 tarihi itibariyle aynı oranlarda arttırılan ücretleri üzerinden kadroya geçtikleri ve bugüne kadar tabi oldukları sözleşme gereğince her 6 ayda bir %4 zam aldıklarından, bu uygulamanın dışında kalarak asgari ücretin üzerinde bir artış yapılmayacaktır.

-Engelli, eski hükümlü, terör mağduru kişiler 3713 sayılı kanun ya da 5510 sayılı kanun gereğince ilk kez işe başlayanlardan, ücretleri yeni asgari ücretin altında kalanlar var ise bu işçilerin maaşları da asgari ücret seviyesine yükseltilecektir.