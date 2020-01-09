İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
117990
ALTIN
292.760
DOLAR
5.8623
STERLİN
7.6686
EURO
6.5101

Kadroya geçen taşeronların 2020 yılı Ocak dönemi için alacakları zam açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Kadroya geçen taşeronların 2020 yılı Ocak dönemi için alacakları zam açıklandı. İşte detaylar.

09 Ocak 2020 Perşembe 23:45
Kadroya geçen taşeronların 2020 yılı Ocak dönemi için alacakları zam açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yollanan yazı ile, en düşük maaşlı personellerin maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılmasına ve toplu iş sözleşmesinde +4 zam uygulamasına karar verildi.

Bakanlık, taşeron olarak çalışıp kadroya geçen işçilere %20, %30 ve %40 oranlarında zam yapılmayacağı ifade edildi.

Engelli, eski hükümlü ve terör mağdurları için asgari ücret

3713 sayılı kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığı, eski hükümlü ve terör mağduru kapsamında ilk kez işe başlayacak olan personeller içerisinde, maaşları asgari ücretten düşük olanlar için öncelikle maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve %4 oranında zam yapılmasını tebliğ etti.

1- Öncelikle aylık/günlük brüt asgari ücretin (2.943 TL/Ay, 98.10 TL/Gün) altında kalan ücretler, öncelikle asgari ücret seviyesine yükseltilecek ve daha sonra bu miktarın üzerine tabi oldukları toplu iş sözleşmesi gereğince 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli %4 oranında zam yapılacaktır.

2-Brüt asgari ücretin üzerinde ücret alanlar ise sorumlu oldukları iş sözleşmeleri gereğince 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli %4 oranında artış yapılacaktır.

696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen işçiler için;

-Kadroya geçmeden önce bu işçiler önce şoför, aşçı, teknik personel, host, hostes, kaloriferci ve benzeri görevler nedeniyle asgari ücretin %20, %30 ve %40 oranlarında arttırılması şeklinde ücret alanlar, kadroya geçtikleri 02.04.2018 tarihi itibariyle aynı oranlarda arttırılan ücretleri üzerinden kadroya geçtikleri ve bugüne kadar tabi oldukları sözleşme gereğince her 6 ayda bir %4 zam aldıklarından, bu uygulamanın dışında kalarak asgari ücretin üzerinde bir artış yapılmayacaktır.

-Engelli, eski hükümlü, terör mağduru kişiler 3713 sayılı kanun ya da 5510 sayılı kanun gereğince ilk kez işe başlayanlardan, ücretleri yeni asgari ücretin altında kalanlar var ise bu işçilerin maaşları da asgari ücret seviyesine yükseltilecektir.

 

Son Güncelleme: 09.01.2020 23:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın konuşmasıyla Dolar Kuru ve Gram Altın fiyatları düştü!
Trump'ın konuşmasıyla Dolar Kuru ve Gram Altın fiyatları düştü!
2020 Köye dönüş hibesi nedir? Köye dönüş hibe şartları nelerdir? Köyüne dönen gençlere 100 Bin TL köye dönüş hibesi!
2020 Köye dönüş hibesi nedir? Köye dönüş hibe şartları nelerdir? Köyüne dönen gençlere 100 Bin TL köye dönüş hibesi!
TEB'den düşük faizle kredi borç transferi kampanyası
TEB'den düşük faizle kredi borç transferi kampanyası
Bankadan ne kadar kredi alabilirim? Banka kredi limitim ne?
Bankadan ne kadar kredi alabilirim? Banka kredi limitim ne?
2020 Çevre temizlik vergisi fiyatları ne kadar oldu?
2020 Çevre temizlik vergisi fiyatları ne kadar oldu?
Doğalgaz faturasından tasarruf etmek için öneriler
Doğalgaz faturasından tasarruf etmek için öneriler

Popüler Haberler

2020 Hac gidiş dönüş fiyatları kaç para oldu? Hac paraları ne zaman, nereye yatırılacak?
2020 E-Devlet Hacı adayları kura sonuçlarını sorgulama
Benimle Söyle yarışması ne zaman başlayacak? TV8 Benimle Söyle yayın tarihi açıklandı!
İşte Benim Stilim Who's The Best yarışmasında yarışacak isimler belli oldu!
1000 - 6367 TL arası devlet tarafından yapılan ve hemen alınabilecek yardım!
2020 Turkcell’li olana 8 GB bedava internet kampanyası
Zümrüdüanka 1. bölüm 3. tanıtım fragmanı yayınlandı
Wikipedia ne zaman açılacak? Wikipedia neden kapanmıştı?
2019 YKS En başarılı liseler başarı sıralaması
Cumartesi pazar günleri noter açık mı? Hafta sonu açık olan noterler
Tolga Sarıtaş Çivi rolü ile Çukur dzisinde mi giriyor?
0.79 faizle konut kredisi kullandıran kamu bankaları
SGK diş teli tedavisini karşılıyor mu? SGK diş teli tedavisi şartları
Zümrüdü Anka dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresleri
Zümrüdüanka tanıtım fragmanı yayınlandı! Fox Tv Zümrüdü anka ne zaman başlayacak?
Cuma mesajları 10 Ocak Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları
2020 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 10 Ocak Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları
Cuma Günü'ne Özel 2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 10 Ocak Cuma
Hercai Zehra Şadoğlu neden yok? Zehra Hercai dizisine geri döner mi? Feride Çetin ayrıldı mı?
Cuma Mesajları 10 Ocak Cuma 2019 – En Yeni Resimli Cuma Mesajları
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 10 Ocak Cuma 2019

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.