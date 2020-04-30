Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışamayan ve eve kapanan vatandaşlar içi ekonomik istikrar kalkanı uygulaması adı aldında bugüne kadar yaklaşım 4.5 milyon kişinin hesaplarına kamu bankaları tarafından toplam 27 milyar tl para yatırıldı.

Bu kapsamda kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada,bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusunda bulunan vatandaşların yüzde 86'sına kredi kullandırıldığı ve kişi başına kullandırım ortalamasının 6 bin lira tutarında olduğu ifade edildi.

Ayrıca bankalar tarafından yapılan açıkalamada "Diğer taraftan kredi başvurusunda bulunanlardan; hanehalkı geliri 5 bin lira üstünde olanların, eşlerden yalnızca birine krediye başvurma hakkı verilmesinden ötürü çift olarak başvuranlardan birisinin, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan halen burs alan öğrencilerin, Ekonomik İstikrar kalkanı kapsamında yardım ve desteklerden istifade etmiş olanların, kredi talepleri olumlu sonuçlandırılamamış ve bu kapsamdaki vatandaşlarımıza başvuru yapılan banka tarafından SMS ile bilgi verilmiştir. Bu süreçte aynı amaçla birden çok kamu bankasına başvuruda bulunmuş olan vatandaşlarımızın kredi başvurusu, bir bankamızca sonuçlandırılmış olup vatandaşlarımız değerlendiren banka tarafından SMS ile bilgilendirilmiştir. Tüm bunlarla birlikte açık takip borcu, protestolu çek ve senet borcu bulunan vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaç desteği kredisi taleplerinin karşılanması, hukuki kısıtlar ve diğer düzenlemeler nedeniyle mümkün olmamakla birlikte yapılmış olan başvuruların bir kısmıyla ilgili çözüm imkanları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." denildi