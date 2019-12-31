Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan sıfır konut alacaklara müjde geldi. Bakan Albayrak sıfır konut alımında kamu bankalarında yeni yılla birlikte %0,79 faiz oranı imkanından faydalanabilecek.
Sıfır konutlarda faiz indirimi yeni yılla birlikte gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 1 Ocak itibariyle sıfır konut alımında kamu bankalarının faiz indirimi yapacağını duyurdu.
Bakan Albayrak Şınak’taki konuşmasında, kamu bankaları, 1 Ocak itibariyle sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79’a indirdiklerini ifade etti.
Son Güncelleme: 31.12.2019 23:11