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Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan konut alacaklara müjde geldi. Bakan Albayrak, “Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibariyle faizleri 0,79’a indirecek” dedi. İşte Bakan Albayrak’ın açıklamaları.

31 Aralık 2019 Salı 23:11
Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan sıfır konut alacaklara müjde geldi. Bakan Albayrak sıfır konut alımında kamu bankalarında yeni yılla birlikte %0,79 faiz oranı imkanından faydalanabilecek.

Kamu bankaları

Sıfır konutlarda faiz indirimi yeni yılla birlikte gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 1 Ocak itibariyle sıfır konut alımında kamu bankalarının faiz indirimi yapacağını duyurdu.

Bakan Albayrak Şınak’taki konuşmasında, kamu bankaları, 1 Ocak itibariyle sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79’a indirdiklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 31.12.2019 23:11
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