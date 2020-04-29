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Kamu bankaları temel destek kredisi 3 Bin TL, 5 Bin TL, 10 Bin TL başvuru ve onay sorgulama ekranı

Kamu bankaları tarafından başlatılan Temel Destek Kredisi kampanyası ile ilgili detayları ortaya çıktı. İşte temel ihtiyaç desteği 3 bin TL, 5 bin TL ve 10 bin TL başvuru ve onay sorgulama ekranı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:33
Kamu bankaları temel destek kredisi 3 Bin TL, 5 Bin TL, 10 Bin TL başvuru ve onay sorgulama ekranı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, vatandaşlar için koronavirüsle mücadele çerçevesinde 10 bin TL Bireysel Destek Kredisi olanağı sağlanırken Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankaları da müşterileri için aynı özelliklerle bireysel ihtiyaç kredisi finanse ediyor.

Bireysel destek kredisi detayları

3 devlet bankasının sağladığı bireysel destek kredilerinde vatandaşların tek şart aile hane halkı gelirinin 5000 TL’den daha az olmasıdır. Kredi başvurusu yapan vatandaşlar için minimum 3 bin TL kredi olanağı sağlanmakta ve kredinin üst limiti ise 10 bin TL’dir.

Destek kredisinde ödeme planı

Destek kredilerindeki faiz oranı yüzde 0.49 olarak belirlenmiştir.

3 bin TL bireysel destek kredisi kullanan vatandaşlar aylık 113 TL,

5 bin TL bireysel destek kredisi kullanan vatandaşlar aylık 188 TL,

7 bin 500 TL bireysel destek kredisi kullanan vatandaşlar aylık 282 TL,

10 bin TL bireysel destek kredisi kullanan vatandaşlar aylık 376 TL ödeme yapılacaktır.

Başvuru onay sorgulama ekranı

Destek kredisi onay sorgulamaları https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden yapılacaktır.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 19:33
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