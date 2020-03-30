Kamu bankalarında geliri 5 bin altında olanlara kredi müjdesi

Kamu bankalarından yapılan açıklama şu şekilde ;

"Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz."

Buna göre, 10 bin lira kullananlar, ilk altı ay kredi geri ödemesi yapmayacak ve sonraki 30 aylık dönemde ayda 376 lira ödeyecek. Krediyi 7,500 lira olarak kullananlar da, ilk altı ay ödemesiz geçtikten sonra 30 ay boyunca ayda 282 lira ve 5,000 lira kredi kullananlar da ilk altı ayı ödemesiz geçirdikten sonra, 30 aylık dönemde ayda 188 lira ödeyecekler.