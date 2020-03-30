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Kamu bankalarında geliri 5 bin altında olanlara kredi müjdesi

Kamu bankaları korona virüs salgının ülke ekonomisine verdiği zararı azaltabilmek için yeni bir uygulamaya başlıyor.Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için yeni bir kredi geliyor.

30 Mart 2020 Pazartesi 15:01
Kamu bankalarında geliri 5 bin altında olanlara kredi müjdesi

Kamu bankalarından yapılan açıklama şu şekilde ; 

"Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz."

10 BİN TL'YE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİ

Buna göre, 10 bin lira kullananlar, ilk altı ay kredi geri ödemesi yapmayacak ve sonraki 30 aylık dönemde ayda 376 lira ödeyecek. Krediyi 7,500 lira olarak kullananlar da, ilk altı ay ödemesiz geçtikten sonra 30 ay boyunca ayda 282 lira ve 5,000 lira kredi kullananlar da ilk altı ayı ödemesiz geçirdikten sonra, 30 aylık dönemde ayda 188 lira ödeyecekler.

Son Güncelleme: 30.03.2020 15:09
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serkan 2020-03-30 15:22:59

neye göre verilecek işte onun detayını verebilecek biri var mı ?

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