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Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi müjdesini verdi. Bakan Albayrak, 1 Ocak 2020 tarihini işaret ederek ''Ev kredileri 0.79'a düşecek.'' diye konuştu.

29 Aralık 2019 Pazar 15:10
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren faizleri yüzde 0.99 seviyesinden yüzde 0.79’a indireceğini açıkladı. Şınak’ta işveren temsilcilerle buluşan Albayrak, 2019 ve 2020 yılı için değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon beklentilerin aşağısında kaldı

Enflasyon oranının 2019 yılı için yüzde 11’lerde kapandığını konuşan Albayrak, atılan adımlarla faiz rakamlarının 6 yıl öncesinde döndüğünü kaydetti. 2020 yılında enflasyon oranlarının daha da gerileyeceğinin altını çizen Bakan Albayrak asıl müjdeyi konut kredileri için verdi.

Kamu bankaları faiz oranını yüzde 0.79’a çekecek

Bakan Albayrak, satın alınacak sıfır konutlar için faiz oranının yüzde 0.79’a çekileceğini belirtti. Albayrak kamu bankalarındaki faiz indirimi için 1 Ocak 2020 tarihini işaret etti.

Son Güncelleme: 29.12.2019 15:10
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