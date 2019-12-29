Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren faizleri yüzde 0.99 seviyesinden yüzde 0.79’a indireceğini açıkladı. Şınak’ta işveren temsilcilerle buluşan Albayrak, 2019 ve 2020 yılı için değerlendirmelerde bulundu.
Enflasyon beklentilerin aşağısında kaldı
Kamu bankaları faiz oranını yüzde 0.79’a çekecek
Bakan Albayrak, satın alınacak sıfır konutlar için faiz oranının yüzde 0.79’a çekileceğini belirtti. Albayrak kamu bankalarındaki faiz indirimi için 1 Ocak 2020 tarihini işaret etti.
Son Güncelleme: 29.12.2019 15:10