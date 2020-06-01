Kamu Bankalarından uygun faizli 4 ayrı finansman kredi destek paketi

Türkiye'nin içinde bulunduğu Pandemi dönemi sonrasında normallşeme adımları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kovid- 19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkilerini azaltmak adına çalışmalatını tamamladığı yeni destek paketi bugün devreye soktu. Kamu bankalarıda bu normalleşme sürecinde sosyal hayata canlılık vermek adına dört yeni kredi paketini uygulamaya adı. Vatandaşlara konut desteği kapsamında hem sıfır hem de 1. el konutlar için em az 12 ay geri ödemesiz toplam 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman desteği sunmaya başladı.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 'Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi' ile birlikte mobilya, beyaz eşya, ev tekstil gibi ihtihaçları destek vermek adına asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarını 6 ay geri ödemesiz olarak azami 60 ay vade ile birlikte aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman sağlayacaklarını duyurdu.

Bankalar, vatandaşların bu destek paketinden faydalanabilmeşeri için ve daha çok kişinin yararlanabilmesi adına müşteri başına verilecek olan kredi miktarı sınırlandırdı ve özellikle üç büyük il olarak belirlenen İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediyle alınması planlanan konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerde ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullanmaları ön görüldü. Bankalar ayrıca; kredi kullanımı ise yüzde 10’dan başlayan, düşük peşinat oranı uygulayacak.

TAŞIT KREDİSİ!

Finansman destek paketi kapsamında yerli üretim sağşayan firmalardan sıfır km binek veya ticari araç satın alacak olan bireysel veya kurumsal müşteriler firmalar ile yapacakları anlaşmalar dahilinde değişim öngörülerek aylık yüzde 0,49 ila yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanabilecekler.

İkinci el araçlarda ise yine bireysel ve kurumsal müşteriler bankalarından yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalabilirken azami 6 Ay geri ödeme olmaksızın toplam azami 60 Ay Vade ile birlikte 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olarak belirlendi.

Söz konusu kamu bankalarından sosyal ihtiyaçları karşılamak veya tatil kredisi destek paketinden faydalanmak isteyen müşteriler ile ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacı hakkında bankalarla anlaşma yapacak olan seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunuyor.

Tatil amaçlı çekilen kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi ise 9 ay sonra başlayacak. Bu destek kredisinide uygulanacak kredinin faizi aylık yüzde 0,67 oranına denk geliyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 13:37