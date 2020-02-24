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Kamu lojmanları için konut kredisi kullanılabilecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından lojmana özel konut kredisine ilişkin protokol hazırlandı. Protokole göre, kamuya ait olan lojmanlar için konut kredisi kullanılabilecek.

24 Şubat 2020 Pazartesi 14:27
Kamu lojmanları için konut kredisi kullanılabilecek!

Konut satın almak isteyen kişiler genellikle bankalar tarafından sunulan konut kredisi imkânından faydalanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili protokol hazırlandı. Protokol kapsamında, kamuya ait olan lojmanlar için konut kredisi kullanılabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satılmasına ilişkin yaptığı protokol kapsamında vatandaşların konut kredisi kullanmasına imkân sağladı. Lojmanlar için konut kredisinin aylık faiz oranı %0,95 olacak ve 120 ay vade imkânı sunulacak.

Ziraat konut kredisi çekme şartları nelerdir?

Konut kredisi şartları bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Kamu konutları için kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, banka şubelerini ziyaret edebilir ya da intenet bankacılığı aracılığı ile işlemini gerçekleştirebilirler.

Konut kredisi için bankalardan istenen gerekli evraklar

  • Başvuru formu,
  • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport fotokopisi,
  • Gelir belgesi,
  • Serbest meslek mensupları için bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
  • Tüzel kişilerin ortağı olan kişilerden ortağı olunan şirkete ait ana sözleşmenin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
  • Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
  • Bankanın talep edebileceği diğer belgeler.
Son Güncelleme: 24.02.2020 14:27
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