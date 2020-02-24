Kamu lojmanları için konut kredisi kullanılabilecek!

Konut satın almak isteyen kişiler genellikle bankalar tarafından sunulan konut kredisi imkânından faydalanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili protokol hazırlandı. Protokol kapsamında, kamuya ait olan lojmanlar için konut kredisi kullanılabilecek.

Ziraat konut kredisi çekme şartları nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satılmasına ilişkin yaptığı protokol kapsamında vatandaşların konut kredisi kullanmasına imkân sağladı. Lojmanlar için konut kredisinin aylık faiz oranı %0,95 olacak ve 120 ay vade imkânı sunulacak.

Konut kredisi şartları bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Kamu konutları için kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, banka şubelerini ziyaret edebilir ya da intenet bankacılığı aracılığı ile işlemini gerçekleştirebilirler.

Konut kredisi için bankalardan istenen gerekli evraklar