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Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları

Ev almak isteyen kişiler bankaların konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Kamu ve özel bankaların Mart ayında yüzde 0,75, 0,78, 0,79 ve 0,89 faiz oranıyla konut kredisi verdiği kampanyaları başlattı.

05 Mart 2020 Perşembe 00:51
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları

2020 yılına girilmesiyle birlikte pek çok banka konut kredilerinde faiz indirimi kararı almıştı. Mart ayında girilmesiyle birlikte ise özellikle kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşandı. Daha önceki indirimlerde Ziraat Katılım Bankası %0,79 faiz oranıyla dikkatleri çekmişti. Şu anda bankaların konut kredisi faiz oranları %0,75 ila %0,89 arasında değişiyor.

Kredi ve Mevduat Oranları Yükseldi

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından yaşanan gelişmelerden dolayı kredi ve mevduat faizlerinde beklenen etki yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası politika faiz oranlarını %11,25’ten %10,75’e çekmişti. Bu kararın ardından bundan önceki indirimlerde olduğu gibi kredi ve mevduat faiz oranlarında indirim beklenirken konut kredisi faizlerinin gördüğü en düşük düzey %0,99’a kadar yükseldi. Mevduat faizlerinde ise 1 puan artış yaşandı ve vergiler dışında %10 düzeyinden %11’e yükseldi.

Kamu Bankalarından Kampanya

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan konut kredisi kampanyası ev hayali olan vatandaşların fazlasıyla ilgisini çekmişti. Kamu bankaları sıfır konut alımlarında müşterilerine özel olarak %0,79 faiz oranı uyguluyor. %0,79 faiz oranıyla ev sahibi olmak isteyen kişilerin alacakları evin sıfır olması gerekiyor.

Bankaların Konut Kredisi Faiz Oranları

ZİRAAT BANKASI

- İhtiyaç Kredisi: %1,05

- Konut Kredisi: %0,94

- Taşıt Kredisi: %0,96

- Sıfır Konut Kredisi: %0,79

VAKIFBANK

- İhtiyaç Kredisi: %1,05

- Konut Kredisi: %0,94

- Taşıt Kredisi: %95

HALKBANK

- İhtiyaç Kredisi: (Maaş Müşterileri için) %0,98 (Diğer müşteriler için) %1,07

- Konut Kredisi: %0,94

- Taşıt Kredisi: %0,94

- Sıfır Konut Kredisi: %0,79

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

- İhtiyaç kredisi: 1.45

- Taşıt kredisi: 1.07

- Konut Kredisi: 0.95

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

- İhtiyaç kredisi: 0.99

- Taşıt kredisi: 0.97

- Konut Kredisi: 0.95

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

- İhtiyaç kredisi: 1.09

- Konut kredisi: 0.99

- Taşıt kredisi: 1.14

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

- Konut kredisi: 1.05

- Taşıt kredisi: 1.09

- Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.59

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

- İhtiyaç kredisi: 0.89

- Konut kredisi: 1.23

- Taşıt kredisi: 1.45

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

- İhtiyaç kredisi: 1.59

- Tüketici kredisi: 1.59

- Taşıt kredisi: 1.11

TEB konut kredisi faiz oranı:

- %1.13

ING Bank konut kredisi faiz oranı

- %0.99

Son Güncelleme: 05.03.2020 10:42
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