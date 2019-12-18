Kamu vergi, harç, ceza ve diğer alacakları sadece kamu bankaları ve PTT’den tahsil edilecek

Vergi tahsilatı konusunda yapılan yeni düzenleme ile artık kamu vergi, harç, ceza ve diğer alacakları sadece kamu bankaları, vergi dairelerindeki vezneler ve PTT’den tahsil edilecek.

Ziraat Bankası

Halk Bankası

Vakıflar Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Türkiye Emlak Katılım Bankası

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)

Gelir Dairesi Başkanlığı’nın getirdiği düzenlemeye göre bankalarla yapılan anlaşmalarda da bazı değişiklikler söz konusu aşağıda yer alan bankalar dışında da vergi tahsilatı yapılamayacak. Yeni yıla giriş yapılması ile yani 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulama yürürlüğe konmuş olacak.

Bu bankalar dışında nakit, çek, havale, EFT, kartla ya da hedap üzerinden gibi yollarla da tahsilat yapmak mümkün değil.