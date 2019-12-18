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Kamu vergi, harç, ceza ve diğer alacakları sadece kamu bankaları ve PTT’den tahsil edilecek

Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından vergi tahsilatında yeni değişikliklere imza atıldı. Yapılan değişikliklerle artık kamu vergi, harç, ceza ve diğer alacakları sadece kamu bankaları ve PTT’den tahsil edilecek. İşte detaylar..

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:50
Kamu vergi, harç, ceza ve diğer alacakları sadece kamu bankaları ve PTT’den tahsil edilecek

Vergi tahsilatı konusunda yapılan yeni düzenleme ile artık kamu vergi, harç, ceza ve diğer alacakları sadece kamu bankaları, vergi dairelerindeki vezneler  ve PTT’den tahsil edilecek.

Gelir Dairesi Başkanlığı’nın getirdiği düzenlemeye göre bankalarla yapılan anlaşmalarda da bazı değişiklikler söz konusu aşağıda yer alan bankalar dışında da vergi tahsilatı yapılamayacak. Yeni yıla giriş yapılması ile yani 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulama yürürlüğe konmuş olacak.

  • Ziraat Bankası
  • Halk Bankası
  • Vakıflar Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası
  • Vakıf Katılım Bankası
  • Türkiye Emlak Katılım Bankası
  • Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)

Bu bankalar dışında nakit, çek, havale, EFT, kartla ya da hedap üzerinden  gibi yollarla da tahsilat yapmak mümkün değil.

Son Güncelleme: 18.12.2019 21:50
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