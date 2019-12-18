Kamu vergi, harç, ceza ve diğer alacakları sadece kamu bankaları ve PTT’den tahsil edilecek

Vergi tahsilatı konusunda yapılan yeni düzenleme ile artık kamu vergi, harç, ceza ve diğer alacakları sadece kamu bankaları, vergi dairelerindeki vezneler ve PTT’den tahsil edilecek.
- Ziraat Bankası
- Halk Bankası
- Vakıflar Bankası
- Ziraat Katılım Bankası
- Vakıf Katılım Bankası
- Türkiye Emlak Katılım Bankası
- Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)
Bu bankalar dışında nakit, çek, havale, EFT, kartla ya da hedap üzerinden gibi yollarla da tahsilat yapmak mümkün değil.
Son Güncelleme: 18.12.2019 21:50