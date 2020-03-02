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Kamuda Tasarruf Devri !

Kamu ihale kurumunun yayınladığı raporda kamunun tasarrufa gittiği görüldü. 2018 'de toplam 202 milyar TL Kamu alımı yapılır iken 2019'da bu oranın 142 milyar TL olduğu görüldü..

02 Mart 2020 Pazartesi 10:48
Kamuda Tasarruf Devri !

Kamu ihale kurumunun yayınladığı raporda kamunun tasarrufa gittiği görüldü. 2018 'de toplam 202 milyar TL Kamu alımı yapılır iken 2019'da bu oranın 142 milyar TL olduğu görüldü. Ayrıca kamu alımlarında ki bu azalmanın pazarlık yönetimininde kullanılmasının etkili olduğu görüldü.

PAZARLIK ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILMAYA BAŞLANDI

Özel durumlarda istisnai bir şekilde uygulanması gereken pazarlık yöntemiyle yapılan alımlanın toplamı ise 26.1 milyar TL oldu. Buna göre toplam kamu alımlarının yüzde 22'sinde pazarlık yöntemi kullanıldı. Bu rakam bir önceki yıl ise yüzde 21 olmuştu.

Pazarlık yöntemi kullanan kamu idarelerinin en çok kullandığı gerekçe ise, "afet ve hastalık maddesi" oldu. 2019'da da bu gerekçeye dayanılarak 23.1 milyar liralık alım yapıldı. 2018'de ise afet maddesine dayanılarak yapılan alımlar 29 milyar TL olmuştu.

Rapora göre, geçen yıl ihalesi yapılan işlerin büyük bölümünün 2019 yılında tamamlanması öngörüldü. Başlangıcı 2019 yılı ihale sözleşmelerinin planlanan tamamlanma sürelerine bakıldığında, bu işlerin yüzde 57.25'inin 2019 yılında tamamlanmasının hedeflendiği görüldü. Yüzde 38.68'inin 2020 yılında, yüzde 4.07'sinin ise 2021 ve sonrasında bitirilmesi öngörüldü.

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Kamu Ihale Kurumu RaporuKamu Alımları
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