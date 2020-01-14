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Kanal İstanbul yıllık geliri ne kadar olacak?

Uluslararası deniz ticareti için çok önemli bir rol oynayan İstanbul boğazına yapılacak Kanal İstanbul projesine ilişkin Bakan Cahit Turhan, açıklamalarda bulundu. Henüz proje aşamasındaki Kanal İstanbul ile ilgili insanlar Kanal İstanbul yıllık geliri ne kadar olacak? sorusunu merak etmeye başladı. İşte merak edilenler ve yapılan açıklamanın detayları.

14 Ocak 2020 Salı 12:54
Kanal İstanbul yıllık geliri ne kadar olacak?

Ulaştırma ve Altyapıdan sorunlu bakan Cahit Turhan, Türkiye’nin yeni yapılacak olan Kanal İstanbul projesinden yıllık ne kadar bir kazanç kazanacağını söyledi. Kanal İstanbul’un yıllık kazancı haberimizin içeriğinde.

Kanal İstanbul'un yıllık geliri açıklandı.

KANAL İSTANBUL’UN YILLIK GELİRİ NE KADAR OLACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak." diye konuşan Bakan Turhan, şunları söyledi;

"Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz."

Anadolu Ajansı tarafından yapılan bir habere göre; Bakan Turhan, yapılan hesaplamalara göre Kanal İstanbul’dan geçecek gemilerden alınacak toplam ücretin, yıllık asgari miktarı yaklaşık olarak 1 milyar dolar olacağına değindi.

Ayrıca Turhan, sözlerine şöyle devam etti, "68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak, bu rakamlara gelecekte ulaşacağız."

Son Güncelleme: 14.01.2020 12:54
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