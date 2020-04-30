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Kara listede olanlara kredi kartı veren bankalar listesi ve Kara listeden çıkma yöntemleri

Binlerce kişi bankalardan kredi çekmenin yollarını aramaktadır. Halk arasında kara liste olarak tanımlanan bankalar tarafından takibe alınmış kişiler, kara listeden çıkmanın yöntemlerini aramaktadır. İşte, kara listeden çıkma yolları ve kara listede olanlara kredi kartı veren bankalar listesi…

30 Nisan 2020 Perşembe 13:42
Kara listede olanlara kredi kartı veren bankalar listesi ve Kara listeden çıkma yöntemleri

Binlerce vatandaş, ödeyemediği kredi borçları nedeniyle bankaların gözetimi altındadır. Halk arasında bu duruma kara liste adı verilmektedir. Çünkü bu kişilerin bankalarca isimleri bellidir ve kredi çekmeleri zorlaşır.

Kara Listeye Nasıl Girilir?

Kredilerin üst üste iki taksitinin ödenmemesi durumunda, banka kişiye 30 günlük süre tanımaktadır. Verilen bu 30 günlük sürede ödeme yapılmaması halinde ise bankalar tarafından yasal takip işlemi başlatılmaktadır. Yani  toplamda 3 ay ödeme yapmayan vatandaş, kara listeye alınmış oluyor. Ancak bazı bankalar tarafından 30 günün dışında ek süre tanımlanabiliyor.

Kara Listeden Nasıl Çıkılır?

Kara listeden çıkmak için öncelikle tüm borçların kapanması gerekmektedir. Daha sonra finansal işlemler yapılarak düşmüş olan kredi notu yukarı çekilmelidir. Kredi notunun yükselmesiyle birlikte kara listeden çıkılacaktır. Kredi notunun yükselmesi ile birlikte tekrar kredi çekilebilir, kredi kartı sahibi olunabilir. Bazı bankalar yasal takip süreci geçirmiş vatandaşlar için teminatlı kredi kartı imkânı vermektedir.

Kara Listede Olanlar Kredi Kartı Sahibi Olabilir Mi?

Bankalar, kredi kartı vereceği kişilerin kredi notlarına bakmaktadır. Kredi notunun düşük olması ve kara listede olunması halinde bir miktar para ile teminatlı kredi kartı sahibi olunabilmektedir. Bazı bankalar, bir miktar parayı ipotekli göstermenin üzerine teminatlı kredi kartı vermektedir. Teminatlı kredi kartı için mevduat hesabının açılması gerekmektedir. Bu kart ile taksitli alışveriş yapılabilir ve aynı zamanda harcadıkça puan kazanılabilir.

Bloke Teminatlı Kredi Kartı Nasıl Alınır?

Bloke Teminatlı kredi kartı sahibi olmak için bankanın intenet ya da telefon şubesinden başvuru yapılamamaktadır. Bunun için bankaya birebir gidip işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir. İşlemlerin ardından kartın bloke tutarı ve limiti belirlenir. Böylelikle bloke teminatlı kredi kartı sahibi olunabilir.

Bloke Teminatlı Kredi Karttan Sonra Normal Kart Sahibi Olunur Mu?

Bankadan alınan teminatlı kredi kartının düzenli olarak kullanımından sonra ödemeler de düzenli olarak ödenirse kredi notu yavaş yavaş yükselecektir. Kredi notu, kredi kartınızın limiti ve kullanım sıklığınıza göre yükselir. Kredi notunun yükselmesinin ardından normal kredi kartı sahibi olunabilir.

 Bankalar için teminatlı kredi kartları önemli bir risk grubundadır. Bunun sebebi teminatlı kredi kartı kullanan kişilerin ya kara listede olması ya da kredi notunun düşük olmasıdır. Bu kartlar, yılın belli bir zamanında çıkarılır. Genellikle bankalar, bu kartların reklamının yapılmasını istemezler.

Teminatlı Kredi Kartının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Teminatlı kredi kartları, kredi kartı borçları sebebiyle yasal takip süreci geçirmiş kişiler için önemli bir avantajdır.  Çünkü yasal takip sürecinde olan bu kişiler sahip olduğu düşük kredi notlarını teminatlı kredi kartı ile tekrar yükseltme fırsatı bulabilirler. Teminatlı kredi kartlarının en büyük dezavantajı ise kart başvurusu sırasında nakit paranızın bloke ettirmenizdir. Bununla birlikte bu kartlarda asgari ödeme yapılamamaktadır.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 13:42
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