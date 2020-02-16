Kara listedekilere sicil affı çıkacak mı? MHP'den sicil affı teklifi

Ekonomik kriz nedeniyle kredi borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı ve batık kredi miktarı her geçen gün artmakta… Kredi çekip bir türlü geri ödeyemeyen vatandaşlar, halk arasında kara liste denilen kredi çekemeyenler listesine ekleniyor. MHP, bankaların kara listesinde bulunan binlerce kişinin sicillerinin temizlenmesi için meclise teklif sundu. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ekonomik durgunluk nedeniyle zora düşüp kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, esnaf, sanayiciyi ve çiftçiye yönelik yeni bir sicil affı getirilmesi gerektiğini söyledi.

‘’Piyasada önemli bir rahatlama yaşanacak’’

MHP’li Mustafa Kalaycı, borçluları kara listeden kurtaracak bir sicil affının çıkarılması halinde piyasada önemli bir rahatlama yaşanacağını ifade etti. Kalaycı, bankalardaki batık kredi oranının bir yılda yüzde 3,8’den yüzde 5,3'e çıktığını, KOBİ kredilerindeki batığın ise yüzde 10.14'e yükseldiğini belirtti.

MHP’li Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen bankacılık ve sermaye piyasalarına yönelik yasa teklifini değerlendirerek, ‘’ Ekonomideki durgunluk nedeniyle bankaların geri dönmeyen kredilerinde büyük artış yaşanmakta, piyasayı rahatlatmak için geçen yıl çıkarılan finansal yeniden yapılandırma düzenlemesinden ise henüz istenen sonuç alınamadı’’ diye konuştu.

‘’Sicil affı beklentisi var’’

Kalaycı, ‘’Vatandaşımızı, esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi rahatlatacak kararlara ihtiyaç var. Nedir mesela? Şu anda sicil affı beklentisi var. Malum kredi taksitini ödeyemeyen, çekini ödeyemeyen birisi risk merkezi kayıtlarına giriyor, borcunu ödese bile 5 yıl kredi kullanamıyor, çek kullanamıyor’’ diye ifade etti.

KOBİ'lerde sıkıntı olduğunu belirten Kalaycı, ‘’ KOBİ kredilerinde takipteki kredi oranı yüzde 10.14, yani genel ortalamanın 2 katı düzeyinde. Tabii ki çiftçimiz sıkıntıda. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi borçlarının uygun şartlarda ve uzun vadede yapılandırılmasını bekliyorlar. Mevcutta bir yapılandırma uygulaması var ama cazibesi yok. Bir kanunla çiftçimizi rahatlatacak daha cazip bir yapılandırma getirelim diyorum” diye konuştu.

Takibe düşen kredi oranlarında artış

MHP Milletvekili Kalaycı, ödenmediği için bankaların takibine düşen kredi oranlarındaki artışın da önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek kredi artış hızının yavaşlaması ve ekonomideki durgunluğun etkisiyle takipteki kredi alacaklarında önemli artış olduğunu belirtti.

Kalaycı, zamanında ödenemediği için takibe düşen kredi tutarının 2018 yılında 96,6 milyar lirayken 2019 sonunda 150,7 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. Milletvekili, ‘’Takipteki alacakların nakdi kredilere oranı da yüzde 3.87'den 2019 yılında yüzde 5.36'ya yükseldi’’ dedi.Buradaki dikkat çeken olayın kamu bankalarının olumlu bir tablo ortaya koyduğunu dile getiren Kalaycı, ‘’Takibe düşen kredi oranı kamu bankalarında yüzde 3.55, yerli özel bankalarda yüzde 6.54, yabancı bankalarda yüzde 7.06 düzeyinde. KOBİ kredilerinde ise yüzde 10.14 düzeyinde” diye konuştu.