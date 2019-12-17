Kara listeden kurtulma ve kredi notunu yükseltmenin yolları

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte intenetten alışveriş çok yaygın bir hale geldi. Buna bağlı olarak da kredi kartı kullanımı artmaktadır. Kredi kartı ile ödeme yapıp veya bankadan kredi çekip daha sonra bankaya borcunu ödemeyen kişiler bankalar tarafından kara listeye alınmaktadır. Kara listeye girenlerin ise sicilleri bu durumdan kötü olarak etkilenmektedir.

Günümüzde kredi kartı ile yüklü miktarda harcama yapanlar büyük bir borcun içine girebiliyor. Borçlarını ödeyemeyen kişilerin, bankalar tarafından kredi notları düşürülüyor. Önceden kredi notları sadece ticari işletmelere ve ülkelere mahsus haldeydi. Ancak artan talep ve ihtiyaçlar yüzünden kredi kartı kullanımının artmasıyla bankalar ödemelerini tahsil etmekte zorluk çekmeye başladığından kredi notunu düşürmeye başladılar.

Kara listeye nasıl girilir?

Kara listeden nasıl çıkılır?

Kara listeye girmek için 3 ay üst üste borçların ödenmemiş olması gerekiyor. Sonrasında ise kredi notu sıfırlanarak kara listeye girme aşaması başlıyor. Borç tamamen bitene kadar kişi, kara listeye kalmaya devam ediyor.

Bankaya olan borcunuzu ödediğiniz takdirde kara listeden çıkarsınız. Kredi notunuzu yükseltmenin ilk yollarından birisi bankada sık sık işlem yapmaktır. Bu işleminizi sürekli olarak para yatırıp para çekme şeklinde yapabilirsiniz. Bu sayede banka yatan her para için para kazanacak ve sizin mali yapınızı daha sağlıklı inceleyebilecektir. Sık sık para yatırıp çekildiğinde para sahibi imajı çizilir.

Döviz, altın alıp satmak ile bankalar sizin yaptığınız her işlemden komisyon sağlarlar. Az miktarlarda da olsa mevduat hesabı açıp faiz geliri elde edebilirsiniz.

Faturalarınıza otomatik ödeme talimatı vermeniz de kredi notunuzu yükseltip sizi kara listeden çıkarmaya fayda sağlayacaktır.