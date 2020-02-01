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Kara listeye giren kişilerin kredi çekebilmesi için yapılması gerekenler!

Bankalardan kredi almak isteyen vatandaşlar için bankaların çeşitli şartları bulunmaktadır. Bu şartlardan en önemlisi ise kişinin isminin kara listede bulunmamasıdır. İşte kara listeye giren kişilerin kredi çekebilmesi için yapılması gerekenler.

01 Şubat 2020 Cumartesi 17:09
Kara listeye giren kişilerin kredi çekebilmesi için yapılması gerekenler!

Bankalardan kredi alabilmenin en önemli şartlarından biri, kişinin kredi sicilinin temiz olması ve isminin kara listede bulunmaması gerekliliğidir. İsmi kara listede bulunan kişilerin, kredi talepleri direkt olarak reddedilmektedir.

Kara listede olan kişiler kredi alabilir mi?

İsmi kara listede olan kişilerin kredi alması kesinlikle mümkün değildir. Kara listede olan kişilere kredi verilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yasaklanmıştır. İlerleyen zamanlarda kara liste affı çıkması halinde, kişinin sicili bozulduğu için kredi onayı alması çok zordur.

Bankaların ortak bilgi ekranı olarak tanımlanan, Findeks kredi notu sistemi ile kredi başvuruları değerlendirilmektedir. Bu nedenle Merkez Bankası kara liste affı ile listedeki isimleri silse dahi bankalar bu bilgileri korumaya devam etmektedir. Kara listeye giren kişilerin isimleri silinse dahi kredi sicili silinmemektedir.

Kredi almak için kara listeden çıkmak yeterli midir?

Bankalara, kara listeden çıkma dilekçesi verilmesi ve borcun kapatılması durumunda bankalar hemen kredi onayı vermemektedir. Kredi alabilmek için banka hesaplarının aktif olarak kullanılması ve bankanın güveninin tekrar kazanılması gerekmektedir.

Son Güncelleme: 01.02.2020 17:09
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