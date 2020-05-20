Karar Resmi Gazete'de! Bir çok ürüne ilave gümrük vergisi getirildi

Koronavirüs hastalığı ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Hastalığın ekonomiye etkileri azaltmak için Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bir çok ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

Karar Resmi Gazete'de! Bir çok ürüne ilave gümrük vergisi getirildi
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Koronavirüs salgın hastalığı dünya üzeriden ekonomik dengeleri bozmaya devam ediyor. 11 Mart tarihinden itibaren ülkemizde görülmeye başlayan salgın hastalığın ekonomiye verdiği olumsuz etkileri azaltmak için resmi gazete'de yayımlanan karara göre 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

Getirilen ilave gümrük vergisi kararı İş makineleri ve tarım makineleri vinçler ve bazı demir-çelik ürünlerini kapsıyor.

30 EYLÜL'E KADAR ORAN YÜZDE 30

İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 01:34

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