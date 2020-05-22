Karar Resmi Gazete'de! O memurlar için bin TL ek ödeme verilecek

Korona virüs ile mücadele kapsamında Ceza infaz kurumu personeline bin lira ek ödeme yapılması kararı resmi gazete'de yayımlandı.

Karar Resmi Gazete'de! O memurlar için bin TL ek ödeme verilecek
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Korona virüs ile yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz günlerde bazı kurum ve kuruluşlar bu süreçte kendilerini ve ailelerini risk'e atarak çalışan personellerine destek amaçlı ödemeler yapıyor. Bu kurumlardan bir tanesi de Adalet Bakanlığı.

1000 TL BUGÜN HESAPLARDA

 Resmi gazete'de yayımlanan karar göre Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, ceza infaz kurumlarında görev yapan personele, Covid-19 salgını sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı 1000 TL teşvik ödenmesini kararlaştırmıştı.Teşvik ödemeleri 20 Mayıs 2020'den itibaren yatırılmaya başlandı. Bugün tamamının yatırılması bekleniyor. Teşvik ödemelerinden sadece gelir ve damga kesintisi yapılacak.

Konuyla ilgili resmi yazı;

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 09:45

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