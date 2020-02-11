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Kaymakam maaşları ne kadar? 2020 Kaymakam maaşları

Ülkemizde 81 adet şehrimiz ve yüzlerce ilçemiz bulunmaktadır. İlçelerde devlet adına idareyi kaymakamlar üstlenmektedir. Peki kaymakamların maaşları ne kadar? İşte2020 senesinde kaymakamların aldığı maaşlar ve çok daha fazlası…

11 Şubat 2020 Salı 11:22
Kaymakam maaşları ne kadar? 2020 Kaymakam maaşları

Ülkemizde 81 adet şehrimiz ve bu şehirlere bağlı yüzlerce ilçemiz bulunmaktadır. Bu ilçelerde devlet adına idare işlemini kaymakamlar devam ettirmektedir. Türkiye’nin en önemli idari kadrolarından biri olan kaymakamlık mesleğini icra eden yüzlerce kişi vardır.

Kaymakam Ne Demektir?

Kaymakam Arapça kökenlidir ve ilçede devleti temsil eden yönetici olarak kullanılmaktadır. Halk arasında ilçebay ve yarbay olarak da bilinen kaymakamlık ilçelerde yer alan tüm birimlerin amiri olmaktadır. İlçelerdeki kamu düzeni, disiplin ve idari işleyiş kaymakamlar tarafından yönetilmektedir.

Kaymakam Çalışma Saatleri

Kaymakamların üzerinde bir ilçenin tüm sorumluluğu olduğu için oldukça zor bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaymakamlar bulundukları bölgede yer alan halkın mutluluğunu ve düzenini sağlamak adına büyük çaba sarfetmektedirler. Kaymakamların mesai saatleri memurlar ile aynı olarak görülse bile, bulundukları bölgenin huzurunu, düzenini, güvenliğini ve işleyişini devam ettirebilmek adına geceleri ve gündüzlerinin birbirine karıştığı da olmaktadır.

Kaymakam Maaşları Ne Kadardır?

Kaymakamlar 2020 senesinde maaşı en çok araştırılan mesleklerden biri olarak görülmektedir. 2020 senesinde kaymakamların aldığı maaşlar aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir.

  • 2020 Senesi Kaymakam Maaşı: 7.500 TL (yaklaşık)
  • 2020 Senesi Emekli Kaymakam Maaşı: (6.000 TL)
Son Güncelleme: 11.02.2020 11:22
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