Kaymakamlık üzerinden yapılacak başvurular ile her aileye 500 – 800 TL arası ödeme yapılacak!

Devletimiz koronavirüs salgınına en hızlı refleks gösteren ülkelerin başında yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla ekonomik anlamda mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi her aileye kaymakamlıklar üzerinden 500-800 TL maddi yardım yapılacak. Kaymakamlıklar üzerinden başvurular alınmaya başlandı. İhtiyaç sahibi her aile, bulundukları il ve ilçelerde kaymakamlıklara giderek başvuruda bulunabilirler.

Devletimizden 2020 yılında yeni bir yardımı daha hayata geçiriyor. Buna göre kaymakamlıklara başvuran her ihtiyaç sahibi aileye 500 ila 800 TL arasında bir devlet yardımı yapılacak. Kaymakamlıklar üzerinden başvurular alınmaya başladı.

Aileleri Sevindiren Haber

Çocuklu ailelere devlet desteği geliyor. Çocuğu ilköğretim, lise ya da üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi ailelere devlet desteği yapılacak. Daha önce evlenenlere, evde hastası olanlara ve muhtaç olanlara yardım yapılmasının ardından şimdi de tüm ailelere okulda okuyan çocukları için devlet desteği yapılacak. Sosyal devlet olma ilkelerinin gereklerini yerine getiren devletimiz maddi durumu kötü olan çocuklu ailelere 500 ila 800 TL arasında maddi destekte bulunacak.

Çocuk Eğitim Maaşı Başvuruları Başladı

Devletimiz durumu iyi olmayan ve çocuk okutan her aileye devlet yardımı yapacak. Bu yardımlar çocuk eğitim maaşı adıyla çocuklarının okul masraflarını karşılamakta zorlanan ailelere nakit olarak verilecek. Meclisten yasa olarak geçen bu karar sonrasında başvurular alınmaya başlandı.

Anaokulu da Kapsama Alındı

Başvuru Ekranı Hayata Geçti

Okul öncesi okuyan çocuklara da devlet desteği geliyor. Ülkemizde zaten ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine çeşitli maddi yardımlar yapılmaktaydı. Şimdi de anaokulu öğrencilerine maddi destek yapılacak. Devletimiz durumu iyi olmayan ve anaokulunda çocuğunu okutan her aileye 500 TL, ilköğretim okuyan çocuklar için 750 TL, ortaöğretim okuyan çocuklar için 800 TL ve üniversite okuyan çocuklar için de 900 TL maddi destek yapacak.

Ailelerin bu yardımlara başvurabilmeleri için kolay başvuru ekranı hizmete sokuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından alınan başvurular, kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde incelenecek. Başvurular bu vakfa yapılacak. Bu ödemeler her ihtiyaç sahibi aileye düzenli olarak her ay yapılacak.

Çocuğu Olmayan Ailelere de Yardım Verilecek

Bu yasanın mecliste kabul edilmesiyle beraber durumu iyi olmayan ailelere fakirlik maaşı, kira, yakacak ve nakit yardımları yapılacak. Sosyal güvencesi olmayan kişilere de 600 TL ila 821 TL arasında değişen maddi yardım yapılacak. Bu yardımlardan yararlanabilmek için fakirlik başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Fakirlik başvurunuzu kaymakamlıklardan yapabilirsiniz. Nisan 2020 itibariyle başlayan yardımlara telefon üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Bu yardıma kira, yakacak, barınma ücretleri de dahildir. Ayrıca üniversiteliye 4 yılda toplam 12 bin TL yardım yapılmış olacak.

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