Kayseri'de balkona bayrak desenli havlu asan şahıs mahalle halkını öfkelendirdi!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nında Kayseri'de bütün mahalleyi gerinliğe iten bir olay meydana geldi. İran uyruklu bir kişi balkonuna üzerinde İngiliz bayrağı deseni bulunan havlu astıktan sonra mahallelinin tepkisini topladı. Böyle bir günde karşılaştıkları bu durum karşısında öfkeye kapılan mahalle halkı, şahsı polise şikayet etti.

Kocasinan ilçesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana gelen olayda iddialara göre akşam saatlerinde bir süredir Kayseri'de yaşayan İran asıllı Mohammad Reza K., isimli bir kişi üzerinde İngiliz bayrağının olduğu havluyu kurutmak için balkonuna astı. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar ise 19 Mayıs günü yapılan bu hareketin çok yanlış olduğunu söyleyerek Mohammad Reza K.'ya tepki gösterdiler. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdiler.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri söz konusu şahsı gözaltına alarak tepkilere neden olan havluya da el koydu. İranlı vatandaş Mohammad Reza K., polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezine götürüldü. Şahısn polise verdiği ifasinde, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı" dediği öğrenildi.

KAYSERİ VALİLİĞİNDEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

Kayseri Valiliği, yaşanan gelişmelr üzerinee yazılı bir açıklama yaparak, açıklamasında "Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.



