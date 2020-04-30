Kefilsiz 100.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? Kefilsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Bankalar kefil istemeden 100.000 TL krediyi hangi şartlar da veriyor?

Bankalara kredi başvurusu yaptığınız zaman bazı bankalar sicil ve gelir durumunuza göre kefilsiz kredi vermektedir. Bunun için bankaların kredi kampanyalarını tercih etmeniz gerekmektedir. Normal şartlarda bankalar kredi başvurusu yapan müşterilerinin sicillerini incelemeye almaktadır. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere kredi onayı verilmektedir.

İş Bankası 100.000 TL’ye kadar kredi kampanyası

Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olan İş Bankası, ihtiyaç kredisi için en çok tercih edilen bankalardan biridir. Bankanın aynı gün içerisinde anında onay verdiği kredi miktarı 100.000 TL’dir. Bu krediden faydalanabilmek için size en yakın İş Bankası şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Banka, bu kredi için kefil istememektedir. Ancak banka politikasına uygunsanız olumlu, değilseniz olumsuz cevap alacaksınız. Ayrıca kredi için son çalıştığınız iş yerinde en az 3 aylık sigortanızın bulunması gerekmektedir.

Garanti BBVA 100.000 TL kredi başvurusu

Kefilsiz kredi veren bankalardan biri de Garanti BBVA bankasıdır. 100 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli verilen kredilerde 3 ay erteleme yaparak kredi kullanabilirsiniz. Başvurular yalnızca banka şubelerinden yapılmaktadır. Başvuru sonrasında banka 3 aylık sigortanızı gördüğünde kredi onayı verecektir. Bunun yanında en az 1100 puan kredi notunuz olmalıdır.

Vakıfbank 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Vakıfbank üzerinden 100 bin TL’ye kadar kefilsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka tarafından başvurusu onaylanan kişiler, aynı gün içerisinde kredilerini kullanabilirler. Başvurular yalnızca banka şubelerinden yapılmaktadır. Emekli ve çalışanlar bu krediden faydalanabilirler. Ancak emekli olan kişilerin maaş müşterisi olma şartı ve çalışan kişilerinde en az 6 aylık sigortasının yatmış olması şartları aranmaktadır.

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