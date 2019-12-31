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Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar

Çeşitli bankalar tarafından nakde sıkışan vatandaşlara, kefilsiz kredi olanakları sunulmaktadır. Son zamanlarda paraya ihtiyacı olan kişiler Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar konusunu merak etmekte. İşte tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde.

31 Aralık 2019 Salı 02:23
Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar

Kefilsiz kredi, vatandaşların bankalardan kredi almak için isteyebileceği bir sistemdir. Kişinin sicili temiz olduğunda, dilediği taktirde bankalardan kefilsiz kredi isteyebilir. Başvurulan kredi onaylanmadıysa eğer daha sonradan bu kredi çekme işlemi için kefil ekleyerek, kredinin çıkma ihtimali yükselebilir. Bu yazımızda, kefilsiz ve şartsız koşulsuz anında onaylanan kredi veren bankaları ve verdiği dijital kredilerden bahsedeceğiz. Kredi çekerken kefil bulmanın da zor olduğunu hesaba katarak, herkesin tercih edeceği kredi türü olduğunu söyleyebiliriz.

KEFİLSİZ KREDİ VEREN BANKALAR(ANINDA ONAYLI)

Banka

Kredi Toplam Tutarı

Taksit   Sayısı

Detaylı Bilgi

Enpara.com

60.000 TL

 60 Ay

Enpara.com Şartsız Kredi

CEPTETEB

50.000 TL

 60 Ay

CEPTETEP Şartsız Kredi

N Kolay Kredi

40.000 TL

 60 Ay

N Kolay İhtiyaç Kredisi

 

Kefilsiz olarak kredi sunan bankalar fazlasıyla mevcuttur. Yukarıdaki tablodan bakarak, gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Fakat doğal olarak, bütün bankalar verdiği kredi için bazı şartlar bulunduruyor. Bu şartların ilki ve en önemlisi olan kredi notu ve bankaya kredi borcu ödemeniz. Kredi notunuzun düşük olduğu durumlarda banka kefil ihtiyacı yoluna gidebiliyor.

Bu yazımızda ise kefil gereksinimi olmadan kredi çekebilmenin şartlarını ve gerekliliklerini aktaracağız. Önceden bir kredi başvurunuz bulunmadıysa, bankalardan kredi çekebilme ihtimaliniz artıyor. Başvuru aşamasında ise dikkat edilmesi gereken bazı önemli kısımlar bulunuyor.

KEFİLSİZ ŞARTSIZ KREDİ KULLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Artan kredi ihtiyaçlarını ve nakit para ihtiyacının artışını göz önünde bulundurarak birçok kredi hizmeti sunan bankalarda, eskiden kredi için başvuru yaptığınız zaman ilk olarak sizin çalışıp çalışmadığınız sorulurdu. Her ne kadar önemli olsa da bu sistem değişti ve artık çalışıp çalışmadığınız sizin kredi çekmenize engel değil. Sadece farklı faiz oranları ile karşılaşacaksınız fakat yine de krediyi çekmiş olacaksınız. İşsizlere sağlanan kefilsiz kredi şartları şunlardır;

  • Kredi kullanabilmek için 18 yaşında olmak,
  • Kredi notunun yüksek, ödemelerin düzenli olması,
  • Bankalara gelir beyan edebilmek,
  • Diğer bankalara olan borcunun fazla olmaması.

Kefilsiz kredi çekebilmek için sağlamanız gereken şartlardan bazılarıdır. Belirttiğimiz şartlar bankadan bankaya göre değişebilir. Eğer kredi notunuz düşükse ve ödemelerinizi düzensiz yaptıysanız alttaki yazımız size göre.

Kredi Notu

Risk Durumu

Kredi Kullanma İhtimali

Kefil İstenme İhtimali

0 (Sıfır)

Riskli

Çok Düşük

Kredi çekme ihtimali düşük.

1-699

Düşük

Düşük

Kredi çekme ihtimali düşük.

700-1099

Orta Riskli

Orta

Kefil olmadan kredi çekebilir.

1100-1499

Az Riskli

Normal

Kefil olmadan kredi çekebilir.

1500-1699

İyi

Yüksek

Anına kredi onayı alabilir.

1700-1900

Çok İyi

Çok Yüksek

Anına kredi onayı alabilir.

 

Yukarıda belirttiğimiz kredi notu bilgilerine göre, bankalardan kredi çekmeden önce kredinin çıkma ihtimalini görebilirsiniz. Verdiğimiz bu bilgiler kesin bilgi olmamakla birlikte, düşük kredi notunuz ile de kredi çekebilme ihtimaliniz bulunmaktadır.

KEFİLSİZ ŞARTSIZ KREDİ VEREN BANKALAR

Kredi başvurunuz için belirtilen şartları yerine getirdiğiniz zaman önünüzde banka seçmek adına bir çok seçenek bulunuyor. Doğru bankaları seçerek kredi çıkma ihtimalini arttırabilirsiniz. Çalıştığınız bankalar sizi bildiği için kredi çıkma ihtimali artacaktır. Belirttiğimiz tüm bankalara intenet veya şubelerden başvurunuzu yapabilirsiniz.

  • ·  Enpara.com
  • ·  Cepteteb
  • ·  N Kolay Kredi
  • ·  ING Bank

BANKA

KEFİL İSTİYOR/İSTEMİYOR

MASRAF

N Kolay Kredi

İstemiyor, SGK Gerekli

0 TL

Enpara.com

İstemiyor, SGK Gerekli

0 TL

Cepteteb

İstemiyor, SGK Gerekli

0 TL

QNB Finansbank

İstemiyor, SGK Gerekli

0 TL

ING Bank

İstiyor, SGK Gerekli

0 TL

 

Yukarıda belirttiğimiz bankalardan kefilsiz kredi alma şansınız vardır. Fakat ING Bank çok nadir de olsa arada kişinin borç ödemelerini düzensiz yaptığını tespit edebiliyor ve kefil isteyebiliyor.

ENPARA.COM ŞARTSIZ KOŞULSUZ KREDİ

Enpara.com kullanıcılarına sadece intenet üzerinden dijital bankacılık hizmeti sunan bir finans şirketi. QNB Finansbank çatısı altından hizmet veren Enpara.com’un müşterisi olmanıza gerek kalmadan kredi alabilirsiniz. İntenet sitesine girerek kredi sekmesine tıkladığınız zaman başvuru yapabilir veya hesabınız yoksa başvuruyu yaparken hesabınızı oluşturabilirsiniz.

CEPTETEB BELGESİZ KREDİ BAŞVURUSU

Ceptetep bankasıda, Enpara.com gibi, Türkiye Ekonomi Bankasının dijital bankacılık hizmetidir. İntenet üzerinden başvurunuzu yapabilir ve paranızı anında hesabınıza geçirebilirsiniz. Acil paraya ihtiyacınız varsa, dakikalar içerisinde başvurunuzu yapıp, hesabınızı açabilirsiniz. Anında Kredi başvurunuz işleme alınır ve kredinizin onaylanmadığı zamanlarda yeni açılacak hesaba aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

N KOLAY AKTİF BANK ANINDA İHTİYAÇ KREDİSİ

Bir diğer, dijital bankacılık hizmeti olan ve reklamlarda da sık sık gördüğümüz N Kolay Kredi bankasına kredi başvurusunda bulunduğunuzda 3 farklı cevap gelebilir. İlk olarak bankadan aldığınız cevabı öğrenmeli ve buna göre bir plan yapmalısınız. Bilindiği üzere bu cevapların ikisi red ve onay cevabı olup diğeri ise şartlı onaydır.

  1. Kredi Onayı,
  2. Şartlı kredi Onayı,
  3. Kredi reddi.

Şartlı kredi onayı kredi başvurusunun olumlu sonuçlandığını fakat ek bir teminat istediğini belirtir. Banka başvurunuzdan sonra size “krediniz onaylandı fakat kefil gerekiyor” diyebilir. Bunun dışında kefil bulamıyorsanız mevcut olan diğer seçenekler olan ipotek, teminat seçeneklerini tercih ederek kredinizin çıkma şansını arttırabilirsiniz.

KİMLER KEFİL OLABİLİR, MEMUR DAHA MI ETKİLİ?

Sicili bozuk olan, kredi notu düşük olan 2 kişi birbirine kefil olamaz, olduğu taktirde de banka tarafından onaylanmayacaktır. Kefili seçerken ödemelerinin düzeli yapması ve kredi notunun yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Memurların aylık gelir bütçesi fazla olduğundan dolayı kredi çıkma ihtimali biraz daha artacaktır.

KEFİLSİZ BELGESİZ KREDİ BAŞVURUSU

Kefilsiz ve belgesiz olarak kredi başvurusu yapmak isteseniz bile bazı evraklar bankalar tarafından istenmektedir. Herhangi bir belge oluşturmadan kredi başvurusu yapmak için Enpara, Ceptetep gibi dijital bankaları tercih edebilirsiniz. Dijital bankaların bir şubesi olmadığı için intenet üzerinden evrak gerekmeden başvurunuzu yapabilirsiniz. İntenet üzerinden kredi başvurusu için istenilen bilgiler şunlardır;

  • TC Kimlik Numarası
  • Ad Soyad
  • İkamet Bilgileri
  • Cep Telefonu

Bu bilgileri belirtmeniz zorunludur.

Belirttiğimiz bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduğunuz taktirde kefilsiz başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu bilgilere doldurduğunuz cep telefonu numarasına kredi aşaması hakkındaki bilgiler iletilecektir. Banka tarafından, başvurunuzun onay veya red sonucunu telefonunuza SMS olarak gönderilir. Eğer banka sizden ek bir bilgi isteyecekse sizi arayıp şubeye çağırmak durumundadır. Fakat bu düşük ihtimalli bir durumdur.

Son Güncelleme: 31.12.2019 02:23
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