Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak? 2020 Kentsel dönüşüm kira yardım miktarı

Kentsel dönüşüm bağlamında riskli olarak belirlenen ve mutabakat yoluyla yıkılan gayrimenkulün hak sahibine Bankalık tarafından finansal destekler sağlanmaktadır. Hak sahipleri 18 ay boyunca kentsel dönüşüm kira yardımı bedelinden yararlanır. 6 farklı kira yardım bedeli belirleniyor ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 960 TL kentsel dönüşüm kira yardım bedeli 2019 yılında 1150 TL olarak belirlenmişti. 2020 yılında da 3 büyükşehirde verilecek kira yardımının 1150 TL’yi aşması beklenmektedir.

Kentsel dönüşüm kira yardımları ne zaman belli olacak?

Geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm kira yardımı 8 Mart’ta açıklanmıştı. 2020 yılında belirlenecek kentsel dönüşüm kira yardımı Ocak-Mart ayları içinde duyurulması bekleniyor.

Kimler kentsel dönüşüm kira yardımı alabiliyor?

Kanun kapsamında anlaşma sonucunda tahliye edilen yapıların malikine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla hak sahibi bulunan geçici konut ve işyeri tahsisi veya kira yardımı yapılmaktadır.

Kentsel dönüşüm mülkiyetini belgeleyemeyen kişilere de kira yardımları ve kredi hakkı tanınmaktadır.

Uygulama eğer gerektiriyorsa birinci fıkrada bulunanların dışında olan ve kanun kapsamında yapıları kullanan kişilere geçici konut veya işyeri tahsisi veya kira yardımı yapılmaktadır.

Kira yardımı başvuru belgeleri nelerdir?

2020 kira yardım başvuruları belediyelere yapılmaktadır. Başvuru sırasında bazı belgeleri yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Bunlar;

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Başvuru dilekçesi,

Yapının riskli olduğunu gösteren rapor ve yıkım formu,

Hak sahibinin veya vekilinin Ziraat Bankası’nda hesabı olduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi,

Güncel tapu kaydı veya tapu belgesi,

Başvuru sahibi için herhangi bir fatura belgelenmelidir. Faturaların da son üç aylık süreçte bulunması gerekmektedir.