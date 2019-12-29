Kentsel dönüşüm kredisi şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm kredisini kimler kullanabilir?

Yeniden yapılandırma inşaat sektöründe binaların kentsel dönüşümü kapsamında yapılıyor. Özellikle deprem bölgesinde bulunan eski evlerin yıkılarak daha sağlam ve dayanıklı bir şekilde tekrar yapılanması için bankalar kentsel dönüşüm kredileri hazırlamaya başladı. Bu krediler sayesinde vatandaşlar binalarını yenileme imkanı elde ediyor.
Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?
Vatandaşlar kentsel dönüşüm kredisini hangi bankalardan nasıl alçaklarını merak ediyor. Bu krediyi kentsel dönüşüm kredisi tanımında yer alan şartlarda yer alan konutlar almaktadır. Oturduğunuz binanın afet riskinde olup olmadığını öğrenebilmek için belli raporların olması gerekmektedir.
Kentsel dönüşüm kredisinden riskli binada oturduğu tespit edilmiş bir binada bir yıl süreyle oturan kiracılar ve riskli bir konut sahibi olup başka konut almak isteyenler yararlanabilir. Bu kredileri veren bankalara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından faiz desteği sunulmaktadır. Bu krediye başvurmak isteyen vatandaşların öncelikle bilmesi gerekenler;
- Oturulan binanın risk tespitinin yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşa başvurmalısınız.
- Riskli Yapı Tespit Raporu alındıktan sonra binanın herhangi afet durumunda riskli olduğu tespit edilirse, binanın hak sahipleri ile birlikte kentsel dönüşüm kararı almanız gerekmektedir. Binada oturanlar kişiler için üçte iki oy çoğunluğu kentsel dönüşüm uygulaması için yeterlidir.
- Dönüşüm kararından sonra hak sahiplerinin ortak kararı ile müteahhit firma belirlenip sözleşme imzalanmalıdır.
- Daha sonra bina yenilenmesi için para ihtiyacınızı bankalardan avantajlı faiz oranları sunulan kentsel dönüşüm kredileriyle sağlayabilirsiniz.
- Kentsel dönüşüm kredisi konutlar için devlet katkısı %4, işyerleri için %3 oranında belirlenmiştir.
- Konutlar yenilemelerinde 129 ay vade, işyeri yenilemelerinde ise 84 aya varan vade seçenekleri bulunmaktadır.