Kentsel dönüşüm kredisi şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm kredisini kimler kullanabilir?

Yeniden yapılandırma inşaat sektöründe binaların kentsel dönüşümü kapsamında yapılıyor. Özellikle deprem bölgesinde bulunan eski evlerin yıkılarak daha sağlam ve dayanıklı bir şekilde tekrar yapılanması için bankalar kentsel dönüşüm kredileri hazırlamaya başladı. Bu krediler sayesinde vatandaşlar binalarını yenileme imkanı elde ediyor.

Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

Bankalar kentsel dönüşüm kredisi adı altında müşterilerine oturdukları evleri yeniden yapılandırması için sunduğu kredi türüdür. Bu krediyi deprem ve afet riski altında olan ve 306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yer alan konutlar öncelikli olarak kullanabilmektedir.

Vatandaşlar kentsel dönüşüm kredisini hangi bankalardan nasıl alçaklarını merak ediyor. Bu krediyi kentsel dönüşüm kredisi tanımında yer alan şartlarda yer alan konutlar almaktadır. Oturduğunuz binanın afet riskinde olup olmadığını öğrenebilmek için belli raporların olması gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm kredisinden riskli binada oturduğu tespit edilmiş bir binada bir yıl süreyle oturan kiracılar ve riskli bir konut sahibi olup başka konut almak isteyenler yararlanabilir. Bu kredileri veren bankalara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından faiz desteği sunulmaktadır. Bu krediye başvurmak isteyen vatandaşların öncelikle bilmesi gerekenler;