Kentsel dönüşüme ilişkin kira yardımında yeni karar! 48 aya çıkarıldı

Kentsel dönüşüm ile ilgili yürürlükte olan 6306 Sayılı Kanun'un ilgili yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre ise kentsel dönüşüm bölegelerinde riskli alanda bulunan konutların dönüşüme girmesi durumunda uygulanan kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresinin ise 18 ay olarak devam edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar doğrultusunda ayrıca dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebileceği kaydedildi. Diğer taraftan alınan kararda aylık kira bedelelleri de Bakanlık tarafından belirlenecek.