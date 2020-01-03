Kıdem tazminatı 2020 tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama detayları

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir. 2020 yılı ile birlikte kıdem tazminatına yüzde 15 zam geliyor. Kıdem tazminatına zammın gelmesiyle birlikte tavan fiyat merak ediliyor.

Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücretin artışıyla birlikte taban fiyatı 385 lira artacak ve 2 bin 943 liraya yükselecek. 2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu. Bu tutara Ocak zammı, enflasyon farkı ve memurlara yapılan zam eklenecek. Zammın eklenmesiyle birlikte kıdem tazminatı tavan fiyatı 6 bin 635 liraya ulaşacak. Ayrıca yüzde 5 artış daha yaşanması düşünülüyor. Bu artışa göre tavan fiyat 6 bin 698 lira 86 kuruş olacak.

2020 Kıdem tazminatı nasıl olacak?

Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunuyor. Buna göre 2020'deki tazminatlar yeni ücret üzerinden hesaplanacak. Öneğin 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2019'da 25.584 lira olurken, bu rakam 2020'de 29.430 liraya ulaşacak. Böylece çalışan 3 bin 846 lira daha fazla para alacak.

Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenir?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

-İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde işten ayrılma,

-İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kişilere kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilen şeyler:

İşçiye ödenen ücret

İşçiye düzenli olarak sağlanan para

Para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları

Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ücretler dahil edilmez?