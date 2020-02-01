Kilosu bin liradan satılan Anzer Balına ön sipariş yağıyor

Rize'ye bağlı İkizdere ilçesinde bulunan Anzer yaylasında üretilen Anzer Balı, deyim yerindeyse yok satıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında 200 üreticinin 2 bin 500 adet kovanda üretim yapmaya başladığı Anzer balı Ağustos ayı sonunda sağımları yapıldı. Balın müdavimlerinin kilosuna bin lira verdiği Anzer balının bu yılki üretiminin yüzde 80’i ise satıldı. Önümüzdeki üretimin yüzde 20'si için de ön siparişler alındı.

"İmparator balı" olarak da bilinen Anzer balına, Türkiye dışında Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ve İsrail’den de siparişler yağıyor. Türkiye'de en çok bal siparişi verenler arasında ünlü futbolcular yer alırken sezon açılana kadar bal siparişlerinin yüzde 50'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, şu an için üretimde az miktarda bal kaldığını söyleyerek “Elimize 2 ton civarında bir bal gelmişti. Bu balları Hacettepe Üniversitesi‘ne tahlile gönderdik, 1,5 ton balımız onaylanarak bize geri geldi. Tahlilden onayı almayan ballarda üreticilerimize geri iade edildi. Elimizdeki 1,5 ton Anzer Balı’nın yaklaşık yüzde seksenini satmış bulunmaktayız. Ekonomik şartlar gerekçesi ile bal satışlarımız da biraz düşüş var ama bizim daimi müşterilerimiz yine ballarını bizden temin ediyorlar. Yüzde seksenini sattık, elimizde az bir miktarda balımız kaldı. Bunu da yeni sezon başlayana kadar tüketiriz” diye konuştu.

ANZER BALI

İkizdere’nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’ndaki Ballıköy Köyü'nde yaklaşık 2 bin 500 kovanda üretim yapılıyor. Hava şartları ve çiçek flora nedeniyle yıllık bal üretimi değişkenlik gösterirken, Anzer balının solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Anzer yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor ve yurtiçi ve yurt dışı talebi çok yüksek olan Anzer balı için mutlaka ön sipariş vermek gerekiyor.