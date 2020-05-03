Kira beyannamesi 2020 yılında nasıl olacak? Kira gelir vergisi hesaplama nasıl yapılır?

Gayrimenkule sahip olan vatandaşlar intenet üzerinde kira beyannamesinin 2020 senesinde nasıl yapılacağını ve kira gelir vergisi hesaplama işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini araştırmaya başladılar. Gayrimenkulü olan kişilerin her senenin ilk aylarında kira gelirlerini beyan etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu sahipliklerinin vergilerini de ödemelidirler.
Kira Gelir Beyannamesi
Mülk sahibi olanlar her sene 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasında aldıkları kira gelirleri için Mart ayının ilk gününden son gününe kadar kira gelirlerini beyan etmeleri lazımdır. Bu işlem kira beyannamesi ile gerçekleştirilmektedir. 2020 senesinde kira gelir beyannameleri 1 Mart-25 Mart tarihleri arasında Gelirler İdaresi Başkanlığı intenet adresi üzerinden yapılacaktır.
Sene içinde ülkeden çıkmış olan mülk sahiplerinin yurt dışına çıkmalarından önceki 15 gün için bu işlemi yapmaları gerekmektedir. Mülk sahibinin vefat etmesi halinde ise beyannamenin mirasçılar tarafından en geç 4 ay içinde yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda beyanname verme yöntemleri yer almaktadır.
- Hazır Beyan Sistemi sayesinde intenet ortamında
- Bağlı bulunan vergi dairesinde kağıt ortamında
- Elektronik beyanname gönderme aracılığı yapan meslek mensupları aracılığı ile sözleşme imzalayarak
- E beyanname sistemi üzerinden
Kira Gelir Vergisi
Kira gelir vergisi beyannamesi gayrimenkule sahip olan kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu kişiler istemeleri halinde vergi dairesinden bir kod alarak beyanname yapabilmektedirler. Bu kod ile beyanname verme işlemi intenet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Beyanname kapsamında belirlenmiş olan vergiler Mart ve Temmuz aylarında olacak şekilde iki taksitte ödenmektedir.
Kira Vergisi Ne Kadar?
- Elektrik, su vb. harcamalar
- Konutun sigorta gideri
- Konut için verilen harçlar
- Konut için ödenen vergiler
- Bakım ve onarım masrafları
- Amortisman bedelleri
Bu giderlere önek vermek gerekirse;
- Toplam kira geliri: 18.000 lira
- Toplam harcamalar ve istisnai tutarı toplamı: 5400 + 600 + 500 +450 = 6.950,00 lira
- Vergiye tabi olacak kısım: 11.050 lira
- Birinci vergi dilimine göre ödenecek kira vergisi yani %15 e göre ödenecek olan kira vergisi: 1.657 lira
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