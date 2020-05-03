Kira beyannamesi 2020 yılında nasıl olacak? Kira gelir vergisi hesaplama nasıl yapılır?

Gayrimenkule sahip olan vatandaşlar intenet üzerinde kira beyannamesinin 2020 senesinde nasıl yapılacağını ve kira gelir vergisi hesaplama işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini araştırmaya başladılar. Gayrimenkulü olan kişilerin her senenin ilk aylarında kira gelirlerini beyan etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu sahipliklerinin vergilerini de ödemelidirler.

Kira Gelir Beyannamesi

Mülk sahibi olanlar her sene 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasında aldıkları kira gelirleri için Mart ayının ilk gününden son gününe kadar kira gelirlerini beyan etmeleri lazımdır. Bu işlem kira beyannamesi ile gerçekleştirilmektedir. 2020 senesinde kira gelir beyannameleri 1 Mart-25 Mart tarihleri arasında Gelirler İdaresi Başkanlığı intenet adresi üzerinden yapılacaktır.

Sene içinde ülkeden çıkmış olan mülk sahiplerinin yurt dışına çıkmalarından önceki 15 gün için bu işlemi yapmaları gerekmektedir. Mülk sahibinin vefat etmesi halinde ise beyannamenin mirasçılar tarafından en geç 4 ay içinde yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda beyanname verme yöntemleri yer almaktadır.

Hazır Beyan Sistemi sayesinde intenet ortamında

Bağlı bulunan vergi dairesinde kağıt ortamında

Elektronik beyanname gönderme aracılığı yapan meslek mensupları aracılığı ile sözleşme imzalayarak

E beyanname sistemi üzerinden

Kira Gelir Vergisi

Kira gelir vergisi beyannamesi gayrimenkule sahip olan kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu kişiler istemeleri halinde vergi dairesinden bir kod alarak beyanname yapabilmektedirler. Bu kod ile beyanname verme işlemi intenet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Beyanname kapsamında belirlenmiş olan vergiler Mart ve Temmuz aylarında olacak şekilde iki taksitte ödenmektedir.

Kira Vergisi Ne Kadar?

Elektrik, su vb. harcamalar

Konutun sigorta gideri

Konut için verilen harçlar

Konut için ödenen vergiler

Bakım ve onarım masrafları

Amortisman bedelleri

Belirli bir düzeyi aşan konut ya da iş yerlerinin kira gelirleri beyanname olarak devlete bildirilmek durumundadır. Alınan kiraların vergisi ödenmelidir. Kira gelir vergileri ödenmeden önce bir hesaplama sonucunda elde edilmektedir. Hesaplama kapsamında gayrimenkul için yapılan giderler kira gelirinden düşmektedir. Bu giderler aşağıdaki gibi olabiliyor;

Bu giderlere önek vermek gerekirse;

Toplam kira geliri: 18.000 lira

Toplam harcamalar ve istisnai tutarı toplamı: 5400 + 600 + 500 +450 = 6.950,00 lira

Vergiye tabi olacak kısım: 11.050 lira

Birinci vergi dilimine göre ödenecek kira vergisi yani %15 e göre ödenecek olan kira vergisi: 1.657 lira

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