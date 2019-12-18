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Kira depozitosu yasal mıdır? Kira depozitosunun kanunda yeri

Türkiye’de milyonlarca kiracı vardır. Kira depozitosu ödeyen vatandaşlar kira depozitosu yasal mıdır, diye araştırmalar yapıyor. İşte, kira depozitosunun kanunda yeri…

18 Aralık 2019 Çarşamba 14:52
Kira depozitosu yasal mıdır? Kira depozitosunun kanunda yeri

Bir evi kiralamak istediğinizde, sizden girişinizde kira bedeliyle birlikte depozito olarak ek bir güvence ücreti de talep edilebilir. İstenebilecek kira depozitosu en fazla üç aylık kira tutarıdır. Bu tutar sözleşme bitiminde ev ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık çıkmaması halinde (boya, fatura, tadilat masrafı gibi) kiracıya geri ödenir. Bir zararın olması durumunda, masraflar depozito üzerinden düşülür. Peki, ama bu yasal mıdır?

Kira depozitosu Türk Borçlar Kanununca düzenlenmektedir. Kiracının konutta geçirdiği süre boyunca, konuta, konutun demirbaşlarına gelebilecek zarar ve kiracının aidatlarını ödememesi ihtimallerine karşılık olarak alınan kira depozitoları “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” başlığı altında Türk Borçlar Kanunu’nda düzenleniyor.

Depozito bedeli  “Kiracının güvence vermesi” başlıklı 342. maddeye göre açıklanmaktadır. Kira bedelinin belirlenmesine dair hükümler ise Türk Borçlar Kanunu'nun 342, 343, 344, 345 ve 346. maddesinde yer almaktadır.

Kira depozito kanunu

MADDE 342- Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.

Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek koşuluyla, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir banka aracılığıyla depo edilir. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına göre geri verebilir.

Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmediği takdirde banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.

Kira bedeli

I. Genel olarak

MADDE 343- Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.

II. Belirlenmesi

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

 Fakat her iki tarafla bu konu hakkında bir anlaşma yapılmadıysa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Aynı zamanda taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın karar verilebilir. Bu karar, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir.

Sözleşmede kira bedeli Türk lirası dışında başka bir para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

III. Dava açma süresi ve kararın etkisi

MADDE 345- Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.

Ancak, bu dava da dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır.  Dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.

Eğer sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm geçiyorsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.

IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı

MADDE 346- Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Son Güncelleme: 18.12.2019 14:52
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