Kira gelir vergisini kimler ödeyecek? 2020 kira gelir vergisi şartları

2017 yılı boyunca 5 bin 400 TL üzerinde kira geliri elde edenler 2019 yılında kira gelir vergisi ödemesini gerçekleştirdi. 2019 yılında konut sahiplerinin aldığı kiraların vergisi ise 2020 yılında alınacak. 2020 yılında alınmaya başlayan kiraların vergisi ise bir sonraki yıl olan 2021 yılında alınacaktır.

2020 yılında toplamda 6 bin 600 TL ve üzerinde kira geliri elde edenler yine aynı yıl içerisinde kira vergisi ödeyecek. 6 bin 600 TL’nin altında kira geliri elde edenler 2020 yılında kira vergisinden muaf olacak.

2020 Kira Geliri ve Kira Vergisi

Resmi Gazete’de yayınlanan 310 saylı Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre 2020 yılında kimlerin kira gelirlerinden mükellef olacağı açıklandı.

Yayımlanan bildirgeye göre 2020 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun; 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 6 bin 600 TL olarak belirlendi.

Bu miktarın altında olan kira gelirleri için vergi ödemesi yapılmayacak. 6 bin 600 TL’nin altnda kira geliri elde edenler vergiden muaf olacak.

2020 Kira Vergisi Ödeme Zamanı

Senede iki taksit ile ödenen kira gelir vergisinin ilk taksiti 2020 yılında Mart ayında gerçekleşecek. Yarı yarıya ödenen taksitlerin ikinci ödemesi ise Kasım ayında olacak. Kira vergisi ödemeleri ile ilgili beyanname verilme tarihi en son 31 Mart akşamı gerçekleşecek. Beyannameyi vergi dairesine giderek veya online sistem üzerinden verebilirsiniz. Ödemeler de yine vergi dairesi şubelerinden veya intenet üzerinden gerçekleşebilmektedir.

Ortak Konuttan Elde Edilen Kira

Bir konutun birden fazla sahibi varsa, 2020 yılında her bireye düşen kira parının 6.600 TL gelirini aşması halinde vergi ödemesi zorunlu tutuldu. Toplam kira bedeli 6.600 TL üzerinde olsa bile kişi başına düşen kira bedeli hesaplanarak vergi alınacak. Bu durumda ortakların her biri 6.600 TL den daha az kira geliri elde ediyorsa bu kişilerden kira gelir vergisi alınmayacak.

Birden Fazla Konuttan Elde Edilen Kira

Birden fazla konutu olan ve bu konutlardan kira elde eden biri bunların her biri için ayrı aryrı istisnadan yararlanamamaktadır. Birçok konuttan gelir elde eden kişiler sahip oldukları tüm konutlardan elde ettikleri kira geliri toplamı için tek bir istisna tutarından yararlanabilmektedir.