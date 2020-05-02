Kira sözleşmesi Mayıs 2020 kira artış oranları ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayında kira sözleşmeleri yenilenecek olan vatandaşların merak ettiği konuların başında, kira artış oranları geliyor. Mayıs ayındaki kira artış oranları 4 Mayıs Pazartesi günü kamuoyuna duyurulacak. TÜİK kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon rakamlarını da aynı gün açıklayacak.

2020 Nisan ayı kira artış oranları

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,86, aylık yüzde 0,57 artış gösterdi. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 8,50, aylık yüzde 0,87 arttı.

TÜFE’de Mart ayında bir önceki aya göre 0,57, 2019 yılının Aralık ayına göre 2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,86 ve yıllık ortalamalara göre yüzde 13,33 artış gösterdi.

Kira zammı hesaplama öneği

Kira bedeli: 1200 TL

Zam oranı: %13.33

Zam bedeli: 133 TL

Zamlı kira bedeli: 1.333 TL

Sıcak gelişmeler, kritik olaylar, merak edilenler… Hepsi ve daha fazlası için hemen şimdi Haberport mobil uygulamasını telefonuna indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemde neler oluyor? Vatandaş neler düşünüyor? Düşüncelerini paylaşmak ister misin? Hadi sen de Facebook grubumuza katıl, günün tüm haberlerine dahil ol!>>>Haberport Facebook Grubuna Katılmak İçin TIKLA!