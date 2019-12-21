Kira yardımı alma şartları nelerdir? 2020 Kira yardımı kimlere yapılır, nereye başvurulur?

Devlet tarafından yoksul vatandaşlara birçok yardımda bulunuluyor. Bu yardımlardan biri de kira yardımıdır. Kira yardımı aylık belli miktarlarda ödenmektedir. Kira yardımı miktarı illere göre değişiklik göstermektedir. Kira yardımı oturduğu evleri yıkılıp evlerini kaybeden vatandaşlara evlerini kaybetmelerinin bedeli olarak devlet tarafından verilir.

Kira yardımı alma şartları nelerdir?

Kira yardımı almak isteyen vatandaşların evleri eğer kentsel dönüşüm sürecinde yıkıldıysa ve oturacak bir evi yoksa bu durumun kanıtlanması durumunda verilir. Bununla birlikte ikamet edilen yer ile ikamet belgesinde gösterilen adresin aynı olması gerekir. Bu yardımı almak isteyen kişilerin hiçbir bankadan kredi kullanmamış olması gerekmektedir.

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlar kira yardımına başvurmak için belediyelere giderek başvurabilirler. Yardıma başvuracak kişilerin evlerin çıktıkları bir yıl içerisinde başvuru yapması gerekir. Aynı zaman eğer bir yıkım söz konusu ise yıkım sebebi de 3 ay içinde yapılmalıdır. Bu koşulları yerine getiren tüm vatandaşlar kira yardımı alabilir.

Kira yardımı alabilecek kişiler kimlerdir?

Eğer oturduğu konut kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılmış ve çıktıkları evde kiralarını ödeyemeyecek durumda olan herkes bu yardımı alabilir. Devlet kentsel dönüşüm sürecinde evleri yıkılacak kişilere 1 yıl önceden haber vermektedir.

Evi yıkılan vatandaşların bildirim yaptıktan sonra kira yardımı için başvuru yapması gerekir. Ancak ev sahibinin ikinci bir evi ya da kira ödeyebilecek durumu varsa kira yardımını alamaz.

Kira yardımı başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

Kira yardımı başvurusunda yanınızda bulunması gereken belgeler şu şekildedir:

Başvuru yapacak vatandaşa ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi

Başvuru yapacak vatandaş tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi

Binanın riskli olduğunu ve yıkılması gerektiğini gösterir nitelikte, belediyeden alınmış rapor

Binaya ait tarih bildiren yıkım formu

Ziraat Bankası’ndan açılacak hesaba ait hesap cüzdan fotokopisi

Tapu belgesi veya e- devlet sisteminden alınacak güncel tapu kaydı

Başvuru sahibine ait son 3 aya ait herhangi bir fatura

Bu belgelerin dışında başvuru yapacak kişi vekalet almışsa başvuru için vekalet veren ve vekalet alan kişilerinde nüfus cüzdanı fotokopileri ve asılları olması gerekir.

Kira yardımı başvuru süreçleri nelerdir?

Kira yardımına başvururken ilk olarak yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Daha önce size sözlü olarak bir bildirim yapılmışsa hemen ardından evinize kağıt gelecektir. Eğer eviniz kentsel dönüşüm veya yıkılma tehlikesi nedenleri yüzünden yıkılacaksa kesinlikle yazılı bildirim yapılmalıdır.

Gönderilen bildirim kağıdında yapmanız gerekenler, evinizin durumu ve neden yıkılması gerektiği ile ilgili bilgiler yer alacaktır. Bu kağıt elinize geçer geçmez mal beyanında bulunarak kalacak evinizin olmadığını bildirmelisiniz.

Hangi kurumlar kira yardımı verir?

Bu bildirimi belediyeye gidip form doldurarak yapabilirsiniz. Sonrasında ise istenen evrakları teslim ederek başvurunuzu onaylamanız gerekir. Bu safhadan sonra belediye verdiğiniz bilgilerin doğrulunu araştıracaktır.

Bu yardım genellikle belediyelerden alınır. Ancak kira yardımı yoksulluk nedeniyle alınan yadımlar içinde olduğundan sadece kira yardımı olarak verilmez. Kira ile birlikte diğer yardımlarda verilir. Kiraya ek olarak bu yardımları alabileceğiniz kurumlar şu şekildedir:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kaymakamlık ve Valilikler

Sivil Toplum Kuruluşları

Maddi Yardım Gönüllüleri

Kira yardımı kaç ay süreyle verilir?

Kira yardımı verilen yere göre değişir. Deprem riskinde olan bölgeler için vatandaşlara uyarı yapıldıktan sonra 24 ay sürecek şekilde kira yardımı verilir. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinde evlerini boşaltan kişilere ise 18 ay sürecek şekilde kira yardımı verilir.

Kira yardımı miktarı nedir?

Kira yardımı verilecek yere göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 850 TL ile 1.120 TL arasındadır. Büyük şehirlerde üst limitten verilirken, küçük şehirlerde daha az yardım verilir.

Emeklilere verilecek kira yardımına başvuru şartları nelerdir?

Emeklilerin kira yardımı alabilmesi için şu şartları yerine getirmesi gerekir:

Emeklinin herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir.

Emeklinin herhangi bir kira benzeri gelirinin olmaması gerekir.

Emeklinin mal varlığı bulunmaması gerekmektedir.

Emeklinin araç dahil her türlü taşınır ve taşınmaz malı, bu yardımdan yararlanmaya engeldir.

Emekli, sigortalı olmamalıdır.

Emeklinin alacağı kira yardımı, dar gelirli vatandaşlara verilen kira desteklerinin içerisinde yer almalıdır.

Emeklilere verilecek kira yardımına nasıl başvurulur?

Emekli vatandaşların kira yardımı alabilmesi için yoksul vatandaşlar sınıfında olduğunu kanıtlaması gerekir. Gerekli belgeleri hazırladıktan sonra belediyeye giderek başvuru yapmalıdır. Emeklilere verilen kira yardımının süresi yoktur.

Ayrıca bu kişilerin evlerine gelen sosyal hizmet görevlilerine gerekli bilgileri vermesi gerekir.

Emeklilere verilecek kira yardımının miktarı nedir?

Emeklilere verilen kira yardımının miktarı verilme nedenine göre değişir. Eğer yoksulluk nedeniyle bu yardımı alıyorsa kira tutarı kadar yardım alır. Ancak bunun için eve gelen görevlilere gerekli bilgileri vermesi gerekir.

Yardım alma sebebi herhangi bir nedenle evini boşaltıp başka bir eve geçilmişse kira yardımında yazan tutarlar geçerli olur. Bu şekilde evin bulunduğu konuma göre en uygun miktar verilecektir.

Kira yardımı dilekçesi nasıl doldurulur?

Kira yardımı almak için doldurulması gereken formda; binanın yaşı, konumu, özellikleri gibi bilgiler yer alır. Bu dilekçe doldurulurken dikkat edilmesi gereken detay neden kira yardımı almak istediği ve hangi kuruma başvuracağıdır.