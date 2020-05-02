Kirasını ödeyemeyenlerin borçları ne olacak? Kira borçları silinir mi?

Koronavirüs ile mücadele için adımlara günden güne yenisi eklenirken çıkarılan yeni kanunla kira borçları silinecek mi sorusu intenette en fazla araştırılanlar arasında yerini aldı. Buna göre 1 Mart – 30 Haziran arasında kira borcu ödenmediği için hiçbir ev sahibi sözleşmeyi feshedemeyecek. Böylece kiracılar bu zor süreçte bide yeni ev ve taşınma durumları ile uğraşmayacak. Ancak alınan bu karar ile birlikte pek çok kişi bu 3 aylık süreçte kiraları silinip silinmeyeceğini araştırmalarına neden oldu.

Bu süreçte vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulan sorular

Bu süreçte pek çok kişi kira konusunu araştırmaya başladı. Pek çok dükkan ve ev sahibi kira ödemem durumları için büyük şirketlere verilen dükkanların kira ödemeleri virüs sebebi ile yapılmıyor. Bu süreçte dükkan sahiplerinin hakları nelerdir? Sorusu ve 7226 sayılı kanuna göre 1 Mart-30 Haziran arası ödenmeyen kiralar için ev sahibi olarak haklarımız nedir? Soruları sıklıkla araştırılıyor.

Konu hakkında açıklamalar yapan Yargıtay üyesi Mustafa Ateş "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı kanunun geçici 1. maddesiyle '1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı' düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme 1/03/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine kadar işleyecek kira borcunu ortadan kaldırmamaktadır.” Dedi.

Tahliye istenemeyecek

Bu süreçte kira borçları devam etse de kiracılar kiralarını ödeyemeyen kişilerin sözleşmelerini feshetmek veya tahliye etme işlerini yapamayacaklardır. Özellikle belirtilmesi gereken nokta ise kira ödemeleri ertelenmiştir. Ortadan kalkmamıştır.

İcra takipleri durduruldu

30 Nisan’dan sonra

Cumhurbaşkanlığı tarafından İcra İflas Kanunu’nun 330. Maddesi gereğince 22 Mart 2020 tarihinde yayınlanan resmi gazetede ki 2279 sayılı karar ile birlikte COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 30 Nisan'a kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuştur. Maddesi dikkat çekti.

Buna göre 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır. İcra takipleri ise ancak 30 Nisan tarihinden sonra yapılabilecektir. İcra takibi sonrasında borçlunun mal varlığı üzerine haciz konulabilecek, işyerinde bulunan mallar haczedilerek alıkonabilecektir.

İşyeri kirası faiziyle

Ödenmeyen iş yeri kira tutarları 30 Nisan’a kadar icra takibi yapılmasa da kira sözleşmesinde kira parasının ödeneceği gün kesin olarak belirtilmişse bu süreçte faiz izleyecek ve kira parası faizli alınacak.

Konut kiraları kapsam dışı

Konut kiralarında durum farklı olduğu için bu süreçte kirasını ödeyemeyen ev sahipleri hakkında icra takibi başlatılabilecek, kira sözleşmeleri feshedilebilecek ve kiracının tahliyesi istenilebilecek.

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