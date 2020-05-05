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Kısa çalışma ödeneğinde sona gelindi! Ödemeler bugün başlıyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulamaya alınan ve 3 ay süre ile kapanan ve çalışma saatlerini azaltan iş yerlerindeki işçilere ödenecek kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor.

05 Mayıs 2020 Salı 10:49
Kısa çalışma ödeneğinde sona gelindi! Ödemeler bugün başlıyor

Korona virüs salgın hastalığının ekonomiye etkilerini azaltmak için devreye alınan ve bu sebeble kapanan yada çalışma saatlerini azaltan iş yerlerindeki çalışanlara ödenecek olan kısa çalışma ödeneği  Nisan ayı ödemeleri bugün başlıyor.

NTV'nin haberine göre, Kısa Çalışma Ödeneği'ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında işverinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı son rakama göre ödeneğe bugüne kadar 300 bin firma, 3.2 milyon çalışan için başvurdu.

Günlük 39.24 TL'lik destek
Başvuruyu takiben üretimin durduğu 8. günden itibaren ödeniyor. Mayıs ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği 5 Haziran tarihinde ödenecek. 5 Mart 2020 tarihinden itibaren şirketleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar ise nakdi ücret desteğinden faydalanabiliyor.

15 Mart 2020'den itibaren işsizlik maaşı koşullarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamayan vatandaşlar da nakit desteğinden faydalanabilecek. Günlük 39.24 TL'lik destek, ayda 1.177 TL yapıyor. Vatandaşlara nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek. Nakdi ücret desteği yasanın çıktığı tarihten bu yana önümüzdeki üç ay için verilecek, 17 Nisan'da başlayan ödemeler 17 Temmuz tarihe kadar işsiz kalınan veya ücretsiz izinde geçen süreler için hesaba yatacak. Nisan ayının tamamını işsiz veya ücretsiz izinde geçirmiş olanlara 14 günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme tutarı 545 TL olacak.

Başvuru nasıl yapılacak?
Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden 'https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi' işverence yapılacak.

İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 'https://esube.iskur.gov.tr' yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.

NTV

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Kısa çalışma ödeneği
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