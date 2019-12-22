KOBİ değer kredisi nedir, nasıl başvuru yapılır? KOBİ değer kredisi başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı kapsamında KOBİ’ler tarafından uzun zamandır ilgiyle takip edilen ve beklenen açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın açıklamalarına bakıldığında KOBİ’ler için özel bir destek programının oluşturulacağı anlaşıldı. Bu program bünyesinde 1.000.000 milyon TL’ye varan desteklerin verileceği ve 13 bankanın bu kapsamda yer alacağı ifade edildi.

Hangi Bankalar Kredi Verecek?

İlk olarak KOBİ Değer kredisi Ziraat Bankası üzerinden alınabilecek. Diğer yandan özel bankalar arasından Garanti Bankası’ da bu hizmeti verecek. Program kapsamında KOBİ Değer Kredisi TEB, Denizbank, Vakıf Katılım, Altenatif Bank, Vakıfbank, Halkbank, QNB Finansbank, Şeker Bank, Yapı Kredi, Ziraat Katılım ve Al Baraka bankalarından alınabilecek.

KOBİ Değer Kredisi Başvuru Koşulları

Bu kredi hizmetinden senelik cirosu 25 milyon TL’den daha az olan KOBİ’ler yararlanabilecekler. Kredilerin ilk 6 ayı ödemesiz şekilde geçirilecek ve sonrasında ise 36 aylık vade uygulanacak.

KOBİ’lere verilecek olan kredilerin miktarları 1 milyon TL seviyesine kadar yükselebilecek. Kredilerin miktarları, firmanın dahil olduğu sektöre göre tespit edilecek. İmalat sektöründe ve ihracat yapan firmalara 1 milyon TL’ye varan krediler verilecek. Diğer sektörler için ise 500.000 TL seviyesine kadar krediler sağlanacak.

Başvuruların yapılması esnasında KOBİ’lerden talep edilen genel belgeler aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

Yıllık ciro dökümü

Sosyal Güvenlik Kurumu borç gösterir belge

Vergi Dairesi borç gösterir belge

Şirketler için ticaret sicil gazetesi

Teminat evrakları

Kimlik fotokopileri

Oda kayıt belgeleri

İmza sirküleri

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvuruların yapılması ardından banka koşullarını sağlayan kişiler için krediler verilecek. Bu krediler ile beraber KOBİ’lerin ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanacak. Ekonominin daha iyi bir şekilde sürmesi için büyük önem taşıyan şirketlerin sahibi olan KOBİ’ler, bu kredi ile berabere çalışma sistemlerindeki açıkları kapatabilecekler ve sistemlerini daha rahat bir şekilde devam ettirebilecekler.

Ekonomiyi canlandırmak amacıyla uygulamaya konacak olan bu program ile beraber diğer programlar da uygulanmaya devam edilecek. Bu programlar kapsamında kredi hizmetinden faydalanacak olanların da ne zaman başvuru yapacakları konusunda ayrıntılı bilgileri alabilmeleri için yukarıdaki kısımda sıralanmış olan bankalardan birine giderek ayrıntılı bilgileri almaları gerekmektedir.