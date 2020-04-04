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KOBİ ve esnaf alacaklarına 1 yıl devlet güvencesi ve desteği sağlanacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla esnaf alacaklarına 1 yıl devlet desteği sağlanacak. İlgili Cumhurbaşkanı kararıyla esnafların alacakları 1 yıl devlet güvencesi altına alınacak.

04 Nisan 2020 Cumartesi 01:41
KOBİ ve esnaf alacaklarına 1 yıl devlet güvencesi ve desteği sağlanacak

Devlet desteğiyle ticari alacak sigortası sisteminde devletin taahhüt edeceği reasürans desteğine ilişkin 30.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 01.04.2020 ile 01.04.2021 tarihleri arasında imzalanan sigorta sözleşmeleri sebebiyle reasüans ve retrosesyon ile transferi yapılamayan riskler için reasürans destekleri verilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluşturmuş olduğu yeni sigorta modeliyle KOBİ’ler alacaklarını garanti altına alabilmekteydi. KOBİ’lerin finansal risk yönetimi bakımından güvence olabilecek KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigorta sistemlerine devletin vermiş olduğu desteklerle birlikte Türk Reasürans AŞ liderliğindeki alanda yerli ve uluslararası firmalar da reasürans desteği sağlamıştır. Alacak sigortalarından faydalanma kapsamının genişletilerek ciro şartı yıllık 125 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarılmıştır. 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan kararla mevcuttaki yıllık cirosu 25 milyon TL ve altındaki kurumlar için sağlanan ‘’Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’’ kapsamı genişletildi ve ticari alacaklar bu bağlamda 1 yıl boyunca devlet garantisi altına alınacak.

Coronavirs karşısında Bakanlık harekete  geçmiş ve bütün alacaklar için devlet güvencesi getirilmişti. Koronavirüs salgınında en fazla etkilenen kısım esnaf ve kobilerin 25 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’lerin en büyük problemlerinin uzun vade ve teminatsız olarak alınacaktır. Koronavirüs salgını risklere karşı bütün negatif etkilerini giderebilmek amacıyla işletmelerin alacaklarına bir yıl devlet güvencesi sağlanacaktır.

Koronavirüs riskine karşı KOBİ ve esnaf alacaklarına 1 yıl devlet güvencesi getiriliyor

Karar 1 Nisan 2020 itibariyle yürürlüğe giriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu ve 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla KOBİ’ler için reasürans destekleri 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. 1 Nisan 2021 döneminde akdedilmiş sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan fakat reasürans ve restorasyon yöntemiyle transfer yapılamayan riskler kapsama alanına alınacaktır.

Esnaf alacaklarına 1 yıl güvence

Yeni kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememesi halinde alacakların önemli bir bölümü devlet destekli sigorta havuzu tarafından karşılanacak.

Devlet destekli ticari alacak sigortası nedir?

Devlet destekli ticari alacak sigortaları KOBİ’lerin yaptığı fakat herhangi bir teminata bağlanmayan vadeli satışlardan doğan borç ödenmeme riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Kredi limiti tahsis edilen bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye vb. hukuki durumlarla temerrüde düşmesi teminat altına alınmıştır. En fazla 360 güne kadar vade uygulanabilen sigortalının cirosu üzerinden fiyatlandırma yöntemiyle prim hesaplanıp işletmeyi öngörülemeyen tahsilat problemlerine karşı koruyup finansal yapıyı güçlendirebilmek maksadıyla hayata geçirilen ticari alacak sigortası yapmak isteyen ve ticari alacaklarını sigortalamak isteyen küçük işletmeler devlet desteklerinden yararlanabilecektir.

Son Güncelleme: 04.04.2020 01:41
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