Kobilere nefes kredisi veren bankalar ve başvuru şartları

Koronavirüs sürecinde ekonomik olarak zorlanan kişilerin rahatlaması için Denizbank ile ortaklaşa Nefes Kredisi verilmeye başlandı. Denizbank tarafından verilecek olan kredilerde senelik olarak yüzde 7,5 faiz oranı uygulanacak. Ayrıca kredinin taksit ödemeleri de 2021 yılında başlayacak.

Kobilere 12 Ay Vadeli Nefes Kredisi

Nefes Kredisi Kobi ve esnaflara destek olmak için senelik yüzde 7,5 faiz oranıyla kredi verilecek. TOBB, KGF ve Denizbank arasında imzalanan anlaşma ile verilen Nefes Kredisinin üst limiti 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Denizbank Nefes Kredisi kapsamında esnaflara yüzde 0,62 faiz oranıyla 50 bin TL’ye kadar kredi verilecek.

Nefes Kredisi’nin üst limiti bazı bölgelerde 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Krediler kapsamında 50 bin TL ile 100 bin TL arasında destekler verilecek.

Devlet Destekli Nefes Kredisi Lansmanı

Esnaflara 50 Bin TL Nefes Kredisi

Nefes Kredisi projesi için TOBB, Denizbank, Ziraat Banaksı ve Ticaret Bakanlığı ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından Kobilere yıllık yüzde 7,5 faiz onarıyla kredi verilmesi kararlaştırıldı.

Koronavirüs salgınında ekonomik olarak zorlanan esnaflara destek olabilmek için Nefes Kredisi kampanyası başlatıldı. Bu kredide esnaflar için yüksek faiz oranları uygulanmayacak. Denizbank devlet destekli olarak verdiği Nefes Kredisi 12 ay vade ve yüzde 0,62 faiz oranı uyguluyor.

Denizbank TOBB Nefes Kredisi

Nefes Kredisinde oda yada borsa üyesi olan esnaflara destek olmak için uygun faiz oranlı krediler verilecek. Nefes Kredisinden, Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, deniz ticaret odası, eczane, kooperatif, döviz büfesi, faktöring şirketi, emlakçı, mali müşavir gibi esnaf ve KOBİ’ler yararlanabilecek.

Krediler işletmelerin bağlı oldukları odalar için belirlenen en az limite göre, yüzde 0,62 faiz oranı ve 8 ay taksit ödemesi olmadan 12 ay eşit taksitli olacak şekilde yapılacaktır. Kredi taksit ödemeleri 2021 yılında başlayacak.

Denizbank’ın yanı sıra, İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi bankaları da KOBİ’ler için destek kredileri verecek.