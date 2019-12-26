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Konkordato ilan eden TEMSA işçileri mesaiye çağırdı

TEMSA, satışı yapıldıktan sonra gelen haciz işlemlerini Konkordato ilan ederek kaldırdı. Şirket işçilerine üretimin tekrar başladığını duyurarak mesaiye çağırdı.

26 Aralık 2019 Perşembe 22:05
Konkordato ilan eden TEMSA işçileri mesaiye çağırdı

TEMSA, satışı yapıldıktan sonra gelen hacizlerle birlikte üretim durdurma kararını iptal ederek Konkordato ilan etti. Şirket işçilerine üretimin tekrar başladığını duyurarak mesaiye çağırdı.

TEMSA, Otomotiv Tesisleri’nin gerçekleştirilen satışından sonra haciz gelmiş ve şirket üretimi durdurma kararı almıştı. Şirket yönetimi daha sonra bir karar alarak Konkordato ilan etti. Şirketin Konkordato ilanından sonra şirket üzerinde ki hacizler de kaldırılmış oldu.

Bunun üzerine yaşanan sorunlar çözülmeye başlanırken şirket tarafından işçilere bugün bir mesaj gönderildi. Şirket, mesajında üretimin tekrar başladığı ve yarından itibaren işçilerin işlerinin başında olmaları gerektiğini bildirdi.

Yılda ürettiği 11 bin 500 aracı dünyanın 66 ülkesine ihraç eden TEMSA'nın yaklaşık 200 milyon dolar civarındaki borcu nedeniyle bankalar tarafından başlatılan haciz işlemleri yapılan görüşmeler sonucunda konkordato da ilan edilmesiyle aşılmış oldu.

TEMSA'da yetkili olan Çelik İş Sendikası yöneticileri ise sö konusu kararla ilgili mutlu olduklarını ve tesislerde tam kapasiteyle üretimin yeniden başladığı için kendilerini çok sevindirdiklerini kaydettiler.

Son Güncelleme: 26.12.2019 22:05
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