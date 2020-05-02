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Konut kredilerinde güncel faiz oranları kaç oldu? Mayıs 2020 Konut kredisi kamu ve özel banka faiz oranları

Konut alacak olan vatandaşlarımız 2020 Mayıs konut kredisi kamu ve özel bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Peki 2020 Mayıs güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 04:21
Konut kredilerinde güncel faiz oranları kaç oldu? Mayıs 2020 Konut kredisi kamu ve özel banka faiz oranları

Konut alacak vatandaşlarımız güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Yapı Kredi bankası konut kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini açıklamıştı. Peki tüm bankaların Mayıs 2020 güncel konut kredisi faiz oranları kaç oldu? İşte detaylar…

2019 yılında bu yana birçok banka konut kredisi faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam ediyor. En son Yapı Kredi bankası da bu indirim furyasına katılarak konut kredisi faiz oranlarını aylık olarak %0,89’a indirdiğini açıkladı. Bunun yanı sıra 3 kamu bankası da bireysel ihtiyaç destek kredisi başvuruları almaya devam ediyor. Kredi almak isteyen vatandaşlarımız ise güncel faiz oranlarını araştırarak bankalar arasında kıyas yapıyor. Böylece en uygun krediyi bulmaya çalışıyorlar. Sizler için Mayıs 2020 güncel faiz oranlarını araştırdık.

Konut kredisi üst limiti olmadan 120 aya kadar vadeyle %0,89 faiz oranıyla konut kredisi faiz oranlarını indiren bu bankanın imkanlarından yararlanabilirsiniz. Yapı Kredi bu kampanya kapsamında müşterilerine özel ödeme planları ve seçenekleri de çıkaracak.

Mayıs 2020 Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları

  • Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı %0,94
  • Halkbank konut kredisi faiz oranı %0,94
  • Vakıfbank konut kredisi faiz oranı %0,94
  • Garanti BBVA konut kredisi faiz oranı %1,09
  • Akbank konut kredisi faiz oranı %0,99
  • QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı %1,28
  • TEB konut kredisi faiz oranı %0,99
  • ING konut kredisi faiz oranı %0,99

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Son Güncelleme: 02.05.2020 04:21
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