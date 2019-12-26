Konut kredisi faizleri en düşük hangi bankada? Yeni hafta bankaların konut kredisi faizleri

Bankalar, konut kredisi faizlerrini Aralık ayında azaltmaya gitti. Ağustos ayında başlayan bu durumda önce Ziraat, Halk ve Vakıf Bankaları faizlerini %1 altına düşürdü. Ardındann birçok banka da aynı durumu uyguladı.

Merkez Bankası da bu durumu deteklemek adına çeşitli faiz indirimleri getirdi. Ancak dolar kurunun yükselmesi sebebiyle sekteye uğradı. Bu hafta dolar 5 lira 93 kuruş tutarında seyrediyor.

Bankaların kampanyalarına göre en uygun konut kreşinin faiz oranu %0.98 bunun devamında ise en iyi kampanyalı faiz oranu %0.95 tutarında. Bankalar ortalama olarak %1.31 konut için tabela faiz oranı uyguluyorlar.

225 bin TL tutarında alınan bir konut kredisinin 10 yıl vade ile geri ödemesi yaklaşık 378 bin TL şeklinde oluyor.

Yeni haftada banka konut kredisinin faizleri ise şu şekilde:

Kuveyt Türk Bankası

%0.98 oranında kar payı sunan banka, Hayat, BES yada otomatik fatura talimatı uygulamalrını kullananlara kar payı oranını %0.95 yapıyor.

Yapı Kredi Bankası

Konut kredisi faizlerini %1 den düşük hale getiren banka 10 yıl vade ile %0.99 faiz oranı uyguluyor.

Ziraat Bankası

15 yıl vadeye kadar 500.000 TL kredilere %0.99 faiz oranı 500.000 TL üzerine ise %1.09 faiz oranı uyguluyor.

Halk Bank

15 yıl vadeye kadar 500.000 TL kredilere %0.99 faiz oranı 500.000 TL üzerine ise %1.19 faiz oranı uyguluyor.

Vakıf Bank

500.000 TL limit ile 15 yıl vadeye %0.99 faiz oranı ve konut kredisine %1.29 faiz oranı uyguluyor.

TEB Bankası

10 yıla kadar ki vadelerde %0.99 faiz oranı uygulayan bankanın tabela faizleri için ise %2.58 düzeyinde.

ING

Banka 10 yıl vadeye %0.99 ve tabela faiz oranı olarak %1.01 oranında kredi kullandırıyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası

Kampanyalı ürünler için %0.99 kar payı oranı tabela faizleri için ise %1.07 düzeyinde faiz sunuyor.

Akbank

Banka, 10 yıl vadeye kadar %0.99 faiz uyguluyor.

Garanti BBVA

10 yıl vadeye kadar 250.000 TL kredilere %1.02 faiz oranı 250.000- 500.000 TL üzerine ise 5 yıl vadeli %0.99 faiz oranı uyguluyor.

İş Bankası

Banka, konut kredisi için %0.99 kar payı oranı, tabela faizleri için ise %1.75 düzeyinde faiz sunuyor

HSBC

120 ay vadeye kadar %0.99 oranına faiz uygulayan banka, tabela faiz oranlarında ise %1.49 ile kredi kullandırıyor.

ICBC

Banka 10 yıl vadeye %1.08 ve tabela faiz oranı olarak %2 oranında kredi kullandırıyor.

QNB Finans Bank

Konut kredisi için 10 yıl vadeye kadar %1.08 faiz oranı ile kredi kullandırıyor. Kaynak: Yeni Haftada Hangi Bankaların Konut Kredisi Faizleri İndi?

Deniz Bank

Kampanyalı faiz oranı %1.21 olan bankanın tabela oranları ise %1.39 düzeyinde.

Anadolu Bank

5 yıla kadar %1.25 faiz oranı veren banka 10 yıl vade ile ise %1.38 düzeyinde kredi sunuyor.