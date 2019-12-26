Konut kredisi faizleri en düşük hangi bankada? Yeni hafta bankaların konut kredisi faizleri

Bankalar, konut kredisi faizlerrini Aralık ayında azaltmaya gitti. Ağustos ayında başlayan bu durumda önce Ziraat, Halk ve Vakıf Bankaları faizlerini %1 altına düşürdü. Ardındann birçok banka da aynı durumu uyguladı.
Merkez Bankası da bu durumu deteklemek adına çeşitli faiz indirimleri getirdi. Ancak dolar kurunun yükselmesi sebebiyle sekteye uğradı. Bu hafta dolar 5 lira 93 kuruş tutarında seyrediyor.
Bankaların kampanyalarına göre en uygun konut kreşinin faiz oranu %0.98 bunun devamında ise en iyi kampanyalı faiz oranu %0.95 tutarında. Bankalar ortalama olarak %1.31 konut için tabela faiz oranı uyguluyorlar.
225 bin TL tutarında alınan bir konut kredisinin 10 yıl vade ile geri ödemesi yaklaşık 378 bin TL şeklinde oluyor.
Yeni haftada banka konut kredisinin faizleri ise şu şekilde:
Kuveyt Türk Bankası
%0.98 oranında kar payı sunan banka, Hayat, BES yada otomatik fatura talimatı uygulamalrını kullananlara kar payı oranını %0.95 yapıyor.
Yapı Kredi Bankası
Konut kredisi faizlerini %1 den düşük hale getiren banka 10 yıl vade ile %0.99 faiz oranı uyguluyor.
Ziraat Bankası
15 yıl vadeye kadar 500.000 TL kredilere %0.99 faiz oranı 500.000 TL üzerine ise %1.09 faiz oranı uyguluyor.
Halk Bank
15 yıl vadeye kadar 500.000 TL kredilere %0.99 faiz oranı 500.000 TL üzerine ise %1.19 faiz oranı uyguluyor.
Vakıf Bank
500.000 TL limit ile 15 yıl vadeye %0.99 faiz oranı ve konut kredisine %1.29 faiz oranı uyguluyor.
TEB Bankası
10 yıla kadar ki vadelerde %0.99 faiz oranı uygulayan bankanın tabela faizleri için ise %2.58 düzeyinde.
ING
Türkiye Finans Katılım Bankası
Kampanyalı ürünler için %0.99 kar payı oranı tabela faizleri için ise %1.07 düzeyinde faiz sunuyor.
Akbank
Banka, 10 yıl vadeye kadar %0.99 faiz uyguluyor.
Garanti BBVA
10 yıl vadeye kadar 250.000 TL kredilere %1.02 faiz oranı 250.000- 500.000 TL üzerine ise 5 yıl vadeli %0.99 faiz oranı uyguluyor.
İş Bankası
Banka, konut kredisi için %0.99 kar payı oranı, tabela faizleri için ise %1.75 düzeyinde faiz sunuyor
HSBC
120 ay vadeye kadar %0.99 oranına faiz uygulayan banka, tabela faiz oranlarında ise %1.49 ile kredi kullandırıyor.
ICBC
Banka 10 yıl vadeye %1.08 ve tabela faiz oranı olarak %2 oranında kredi kullandırıyor.
QNB Finans Bank
Konut kredisi için 10 yıl vadeye kadar %1.08 faiz oranı ile kredi kullandırıyor. Kaynak: Yeni Haftada Hangi Bankaların Konut Kredisi Faizleri İndi?
Deniz Bank
Kampanyalı faiz oranı %1.21 olan bankanın tabela oranları ise %1.39 düzeyinde.
Anadolu Bank
5 yıla kadar %1.25 faiz oranı veren banka 10 yıl vade ile ise %1.38 düzeyinde kredi sunuyor.