betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır? Taksit sayısına göre kredi hesaplaması!

Ev almak isteyip de parayı tamamlamakta zorlanan vatandaşlar çareyi konut kredilerinde bulmaktadır. Konut kredisi almayı düşünenler konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır diye araştırmaktadır. İşte, taksit sayısına göre kredi hesaplaması…

15 Şubat 2020 Cumartesi 10:42
Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır? Taksit sayısına göre kredi hesaplaması!

Ev sahibi olmak isteyip parayı denkleştirmekte zorlanan vatandaşlar, bankaların konut kredilerine başvurmaktadır. Bankalar, müşteri memnuniyeti için müşterilerine özel kampanyalı krediler sunmaktadır. Özellikle düşük faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, ev sahibi olmak için kendisine uygun konut kredisi çekmektedir. Konut kredisi hesaplamasının nasıl yapıldığı merak edilmektedir. İşte vadeye göre kredi hesaplaması…

En düşük faizi veren bankalar ve kredileri

  • Ziraat Bankası

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

  • Halkbank

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için) 

  • Vakıfbank

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

  • Akbank

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

  • Garanti BBVA

Konut kredisi yüzde 1.02 (120 ay vade, 100 bin lira için) 

  • Yapı Kredi Bankası

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

  • Denizbank

Konut kredisi yüzde 1.21 (120 ay vade, 100 bin lira için) 

  • Şekerbank

Konut kredisi yüzde 1.39 (120 ay vade, 100 bin lira için)

  • QNB Finansbank

Konut kredisi yüzde 1.31 (120 ay vade, 100 bin lira için)

  • TEB

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

  • ING Bank

Konut kredisi yüzde 0.94 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Son Güncelleme: 15.02.2020 10:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmeğe zam geliyor mu? İBB'den Ekmek ne kadar olacak sorusuna cevap!
Ekmeğe zam geliyor mu? İBB'den Ekmek ne kadar olacak sorusuna cevap!
TÜİK 2020 Ocak asgari geçim rakamlarında son durumu açıkladı!
TÜİK 2020 Ocak asgari geçim rakamlarında son durumu açıkladı!
Kara listedekilere sicil affı çıkacak mı? MHP'den sicil affı teklifi
Kara listedekilere sicil affı çıkacak mı? MHP'den sicil affı teklifi
Bakan Soylu talimat verdi, Ankara Mersinli Cihangir'i buldu
Bakan Soylu talimat verdi, Ankara Mersinli Cihangir'i buldu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı
2020 Yılı Yatırım Programı resmi gazetede açıklandı!
2020 Yılı Yatırım Programı resmi gazetede açıklandı!

Popüler Haberler

TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?
Emirates hostes alımı yapacak! Emirates hostes alımı başvuru şartları nelerdir?
Hizmetçiler Yiğit kimdir? Gerçek adı nedir? Seçkin Özdemir kaç yaşında nereli?
Çin korona virüsün salgınında son durum! 1300 kişi hayatını kaybetti, karantina süresi değişti
İŞKUR 5 Şehirde 15-30 Yaş Arası Gençler için Başvuruları Almaya Başladı
Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı ve tabiri
Mersinli Cihangir veya Kenedy Dayı kimdir, aslen nerelidir? Ankara beni bulsun dedi, buldular!
2020 ALES Sonbahar sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES Sonbahar sınav tarihi
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
O Ses Türkiye 2020 şampiyonu Alkan Dalgakıran’ın hayat hikayesi
Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda neler olacak? Netflix Hakan: Muhafız yeni sezon tanıtımı
Okullar 17 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.