Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır? Taksit sayısına göre kredi hesaplaması!

Ev sahibi olmak isteyip parayı denkleştirmekte zorlanan vatandaşlar, bankaların konut kredilerine başvurmaktadır. Bankalar, müşteri memnuniyeti için müşterilerine özel kampanyalı krediler sunmaktadır. Özellikle düşük faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, ev sahibi olmak için kendisine uygun konut kredisi çekmektedir. Konut kredisi hesaplamasının nasıl yapıldığı merak edilmektedir. İşte vadeye göre kredi hesaplaması…

En düşük faizi veren bankalar ve kredileri

Ziraat Bankası

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Halkbank

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Vakıfbank

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Akbank

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Garanti BBVA

Yapı Kredi Bankası

Konut kredisi yüzde 1.02 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Denizbank

Konut kredisi yüzde 1.21 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Şekerbank

Konut kredisi yüzde 1.39 (120 ay vade, 100 bin lira için)

QNB Finansbank

Konut kredisi yüzde 1.31 (120 ay vade, 100 bin lira için)

TEB

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

ING Bank

Konut kredisi yüzde 0.94 (120 ay vade, 100 bin lira için)