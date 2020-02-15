Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır? Taksit sayısına göre kredi hesaplaması!

Ev sahibi olmak isteyip parayı denkleştirmekte zorlanan vatandaşlar, bankaların konut kredilerine başvurmaktadır. Bankalar, müşteri memnuniyeti için müşterilerine özel kampanyalı krediler sunmaktadır. Özellikle düşük faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, ev sahibi olmak için kendisine uygun konut kredisi çekmektedir. Konut kredisi hesaplamasının nasıl yapıldığı merak edilmektedir. İşte vadeye göre kredi hesaplaması…
En düşük faizi veren bankalar ve kredileri
- Ziraat Bankası
Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)
- Halkbank
Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)
- Vakıfbank
Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)
- Akbank
Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)
- Garanti BBVA
- Yapı Kredi Bankası
Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)
- Denizbank
Konut kredisi yüzde 1.21 (120 ay vade, 100 bin lira için)
- Şekerbank
Konut kredisi yüzde 1.39 (120 ay vade, 100 bin lira için)
- QNB Finansbank
Konut kredisi yüzde 1.31 (120 ay vade, 100 bin lira için)
- TEB
Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)
- ING Bank
Konut kredisi yüzde 0.94 (120 ay vade, 100 bin lira için)